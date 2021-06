5 officiers géorgiens licenciés après la mort de William Harvey en garde à vue

SAVANNAH, Géorgie — Cinq policiers géorgiens ont été licenciés à la suite de la mort par pendaison d’un homme en garde à vue, ont annoncé lundi les avocats de la famille de l’homme.

Le service de police de Savannah a congédié le caporal. Silver Leuschner et le Sgt. Michael Kerr dans le cadre de l’enquête initiale sur la mort de William Zachery Harvey, 60 ans. L’agent Matthew White a été suspendu, tandis que trois autres agents, le Sgt. Christopher Hewett, cap. Erica Tremblay et l’agent David Curtis ont été licenciés après avoir partagé un mème de la mort par pendaison lors d’une discussion de groupe.

Un autre agent a été placé en probation.

Selon un communiqué du service de police, Harvey a été emmené au siège de la police pour un interrogatoire dans le cadre d’une enquête pour voies de fait graves. Il était seul dans la salle d’interrogatoire lorsqu’il a été retrouvé pendu.

Les agents l’ont trouvé souffrant de « blessures subies par un objet en sa possession », indique le communiqué du département de police. La police a tenté des mesures de sauvetage, mais sans succès. Harvey est décédé en garde à vue le 2 avril.

L’avocat Mawuli Mel Davis, qui représente la famille, a déclaré que l’agression aggravée présumée aurait pu avoir lieu dans une station-service à Savannah, en Géorgie, mais aucun autre détail n’est connu.

La conférence de presse de lundi est intervenue après que Davis et son partenaire Francys Johnson ont rencontré le chef de la police de Savannah, Roy Minter, le maire Van Johnson et d’autres responsables de la ville.

Van Johnson a déclaré que bien que lui et le conseil n’aient aucune contribution au processus de résiliation, le directeur municipal de Savannah, Michael Brown, a confirmé les licenciements sur la base des conclusions de l’enquête sur les affaires internes.

« J’ai promis à la famille que nous ferions une enquête approfondie en interne et déterminerions si les règles étaient enfreintes ou non respectées et que nous aurions des responsabilités », a déclaré Van Johnson.

« Bien que je n’aie aucun rôle dans le processus décisionnel, je pense, d’après mon briefing, que leur enquête était approfondie. »

L’avocate Francys Johnson a fait écho à ces sentiments : « C’est une journée difficile. C’est une journée difficile pour la ville de Savannah pour ceux qui se tournent vers le service de police de Savannah pour servir et protéger, et c’est une journée difficile pour la famille Harvey. »

Davis a déclaré qu’il y avait encore les prochaines étapes à considérer, y compris une éventuelle affaire civile. Davis a déclaré que pour autant que la ville le sache, l’affaire n’a pas encore été transmise au bureau du procureur du comté de Chatham. « C’est une prochaine étape très critique car c’est dans ce rapport et cette enquête que nous saurons si quelqu’un sera tenu pénalement responsable », a ajouté Davis.

Mais la famille Harvey implore des réponses dans l’affaire.

« Il a été difficile de découvrir ce qui s’est passé et comment cela s’est passé », a déclaré Michael Harvey. « Nous avions tellement de questions et nous avons des réponses. Mais nous n’allons pas nous arrêter tant que nous n’aurons pas répondu à toutes nos questions.

« Nous voulons juste connaître la vérité. Nous voulons juste savoir pourquoi cela s’est produit. »

Depuis la mort de William Zachery Harvey, Francys Johnson a déclaré que le cabinet d’avocats avait reçu de nombreuses plaintes « dérangeantes » de résidents concernant le service de police de Savannah. Ces plaintes ont été transmises à la ville.

« Ce que cela dit, c’est qu’il existe une culture de tolérance qui dégoûterait toute personne de bonne volonté », a déclaré Francys Johnson.

