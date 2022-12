5 officiers de la Louisiane accusés en 2019 Mort d’un conducteur noir

La police d’État a déclaré jeudi que deux soldats avaient été placés en congé administratif en raison de l’acte d’accusation. L’un d’eux, le Cavalier Kory York, a été inculpé des infractions les plus graves, notamment d’homicide par négligence et de 10 chefs d’accusation de méfaits dans l’exercice de ses fonctions. L’autre, le lieutenant John Clary, qui a été accusé de malversation dans ses fonctions et d’entrave à la justice, était le soldat le plus haut gradé sur les lieux.

Deux autres membres de la police d’État ont également été nommés dans l’acte d’accusation : le soldat Dakota DeMoss a été accusé d’entrave à la justice et le capitaine John Peters a été accusé d’entrave à la justice. Christopher Harpin, adjoint au shérif de la paroisse de l’Union, a également été inculpé de trois chefs d’accusation de malversations dans l’exercice de ses fonctions.

“Les inculpations d’aujourd’hui font suite à une enquête approfondie et approfondie menée par des agences étatiques et fédérales”, a déclaré le colonel Lamar A. Davis, surintendant de la police de l’État de Louisiane, dans un communiqué. « Tout cas de force excessive compromet la sécurité publique et constitue un danger pour nos communautés. Ces actions sont inexcusables et n’ont pas leur place dans les services professionnels de la sécurité publique.