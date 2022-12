5 nouvelles recettes pour s’enthousiasmer

Je pense que cela a quelque chose à voir avec ces jours courts, froids et sombres dans l’accalmie entre les vacances, et le manque de temps et d’énergie qui a tendance à les accompagner ; dernièrement, je me suis penché sur des plats réconfortants que je peux cuisiner par cœur.

Cela signifie des haricots avec des tranches épaisses de pain grillé à l’ail immergés dans le bouillon ou des pots de khichdi avec du yaourt et de simples légumes sautés. Ragoûts de tofu! Dal et riz! Pâtes à la sauce tomate et fromage râpé. Aubergines cuites à la vapeur et grillées.

Mais écoutez, je suis enfin prêt à désactiver ma fonction de pilote automatique et à essayer de nouvelles recettes. En voici cinq sur ma liste de choses à cuisiner en ce moment, car ils comportent une technique intelligente que je veux essayer ou simplement allumer quelque chose dans mon cerveau.