5 nouvelles fonctionnalités intéressantes à venir sur les produits Android Auto de Google

C’est la journée de l’actualité automobile de Google ! Les utilisateurs d’Android Auto et d’Android Automotive (« voitures avec Google intégré ») peuvent commencer à prendre des conférences téléphoniques depuis leur véhicule, Prime Video est là pour regarder des émissions, il y a aussi une météo potentiellement meilleure, Vivaldi comme navigateur et plus de voitures qui prend en charge les clés numériques UWB.

Cela fait beaucoup de choses, alors passons en revue toutes les nouveautés d’Android Auto et des « voitures avec Google intégré ».

Android Auto: WebEx par Cisco et Zoom sont déployés sur Android Auto, afin que vous puissiez prendre des appels audio uniquement lorsque vous êtes dans votre voiture. Il est révolu le temps où l’on ne parlait que par téléphone. Nous avons désormais ce que Google appelle une « nouvelle catégorie d’applications » qui vous permet de parler à d’autres personnes en dehors de votre téléphone. Plutôt sauvage. Zoom devrait atteindre Auto dans les prochains jours, tandis que WebEx pourrait prendre des semaines.

Android automobile: Prime Video d'Amazon est désormais disponible sur Google Play pour certaines voitures équipées de Google intégré. Ces voitures incluent Renault, Polestar et Volvo, et d'autres marques suivront.

Android automobile: Le Navigateur Vivaldi qui était auparavant disponible pour les voitures Polestar, est désormais (aujourd'hui) sur Google Play pour d'autres voitures avec Google intégré à utiliser. Il s'agit d'un navigateur basé sur Chromiun qui apporte réellement un navigateur Internet à votre voiture.

Android automobile: L'application Météo Channel sera également bientôt disponible pour les voitures équipées de Google via Google Play. Cette application complète affiche des prévisions horaires, des alertes de suivi et un radar de visualisation du trajet. Nous devrions voir cette application dans les « semaines à venir ».

Clé de voiture numérique: Google affirme avoir étendu la prise en charge de clé de voiture numérique pour sélectionner les voitures Hyundai, Genesis et Kia aux États-Unis, au Canada et en Corée. Cela signifie des téléphones avec UWB qui peuvent servir de clé de voiture. Pensez au Pixel 7 Pro et au Galaxy S23+ pour commencer.

Vous voyez, c’est une journée assez importante en matière d’actualités liées à Android Auto. Les appels professionnels en déplacement, regarder « The Boys » depuis le siège conducteur, consulter la météo de votre voyage, naviguer sur le Web via Vivaldi et déverrouiller votre voiture avec une clé numérique sont autant de nouveautés.

// Google