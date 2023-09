5 nouvelles boutiques de thé, café et méditation

La géographie plate de Kyoto facilite les longues promenades. Et en utilisant la rue animée Shijo – également connue sous le nom de Shijo-dori – comme rue principale pour la navigation, ce fut un jeu d’enfant de parcourir la ville pendant mon voyage de trois mois en mai. Entre les courses de repas et le tracé d’itinéraires vers des attractions populaires telles que le château de Nijo et Kiyomizudera, j’ai parcouru près de 130 miles à pied.

Les entreprises traditionnelles et les temples anciens de Kyoto n’ont pas déçu, mais une nouvelle tendance a attiré mon attention. De plus en plus de boutiques artisanales font leur apparition, la plupart à proximité des sites les plus célèbres de la ville. Voici cinq de mes favoris.

O’Chill — pour la méditation et le thé

Ouvert en juin 2023

Le plus proche : Palais impérial de Kyoto (12 minutes)

Le chemin menant à la porte d’entrée d’O’Chill. Source : Morgan Awyong

La curiosité était ma principale motivation pour visiter O’Chillqui permet aux visiteurs de boire – et de fumer – du thé. Les téléphones sont strictement interdits dans la salle de cérémonie zen, où le matcha est servi lors d’une cérémonie du thé traditionnelle. Les clients reçoivent ensuite des narguilés, le tabac étant remplacé par des feuilles de thé. Le co-fondateur Kiruta Wataru explique que les feuilles de thé éliminent les préjugés souvent associés au tabagisme, tandis que les feuilles cuites agissent comme de l’encens. L’expérience est une forme de « shiko-hin ». ou un rituel d’auto-entretien, a-t-il dit. « Nous pensons que tout style de vie est bon si la personne est heureuse », a déclaré Wataru. Mes yeux se sont agrandis dès la première bouffée. Le parfum des feuilles de thé produisait une saveur douce et boisée lorsque je passais la pipe entre l’autre co-fondateur de l’entreprise, Daichi Isokawa, et deux invités. L’expérience de 90 minutes comprend une méditation guidée et des rafraîchissements.

Rokuhichido — pour les objets en papier

Ouvert en avril 2023

À proximité de : Temple Hokan-ji (1 minute)

Les visiteurs achètent les produits en papier faits à la main à Rokuhichido. Source : Morgan Awyong

Avec tous les regards rivés sur la célèbre pagode à cinq étages à proximité, il est facile de la manquer Rokuhichidoun magasin qui fabrique des produits en papier japonais en utilisant des méthodes comme la sérigraphie et le découpage de papier. La marque a d’abord gagné en popularité avec les cartes postales, puis s’est développée pour produire des ballons en papier ludiques et des figurines miniatures, en forme d’animaux marins ou de lieux comme le mont Fuji. Les designs sont basés sur les traditions et la culture japonaises, les quatre saisons et les paysages, a déclaré le directeur Shota Yamada. C’est ukiyo-e les cartes postales, présentant des motifs classiques comme la geisha et le shogun, sont les plus populaires, a-t-il ajouté. « En fonction du produit, un seul artisan peut fabriquer seulement quelques dizaines de nos produits par jour », a déclaré Yamada.

Gokago – pour les boissons et la nourriture au matcha

Ouvert en juin 2023

A proximité de : Temple Kiyomizudera (2 minutes)

La porte d’entrée de Gokago. Source : Morgan Awyong

Les cafés à matcha ne manquent pas à Kyoto, mais personne ne le fait comme Gokago. Le thé vert finement moulu – dans toutes les boissons, beignets et glaces – est fouetté juste devant les invités. Les cérémonies du thé sont une merveilleuse tradition japonaise, a déclaré le directeur de l’entreprise, Kazuaki Nakanishi. « Comme vivre la cérémonie traditionnelle du thé peut être un obstacle, nous avons pensé qu’il était important de la proposer dans un style décontracté pour la rendre accessible au plus grand nombre », a-t-il déclaré. Certes, l’expérience ici ne remplace pas la réalité, mais cela reste une excellente étape pour une authentique bière de matcha en route vers Kiyomizudera, l’un des temples les plus célèbres de Kyoto. Et les visiteurs peuvent voir les mouvements précis et la présentation formelle des ingrédients, ce qui fait partie de la grâce rituelle d’une cérémonie formelle.

Kaji Kyoto – pour la gastronomie péruvienne et japonaise

Ouvert en mai 2023

Le plus proche de : Marché Nishiki (11 minutes)

Nourriture au restaurant japonais péruvien Kaji Kyoto. Source : Morgan Awyong

Les restaurants traditionnels sont partout à Kyoto, mais Kaji Kyoto n’en fait pas partie. « Je veux que les invités quittent Kaji et voient comment les Japonais qui ont quitté le Japon ont dû s’adapter parce que les ingrédients qu’ils avaient étaient différents et étaient tout aussi délicieux », a déclaré le chef cuisinier Keone Koki. Koki apporte son héritage péruvien à la cuisine japonaise, par exemple en utilisant le fruit de la passion d’Okinawa comme marinade pour un tiradito, un ceviche sans oignon. « C’est aussi un peu différent puisque la plupart des sashimis sont mangés uniquement avec du shoyu », a-t-il déclaré. Avec seulement huit places, le restaurant est installé dans une maison de marchand traditionnelle, avec des sièges séparés par une petite cuisine entre les deux. L’effet ressemble beaucoup à une performance, avec Koki et son équipe de cinq personnes se faisant aimer des invités avec de légères plaisanteries.

Fuku Coffee Roastery – pour un café de spécialité

Ouvert en mars 2023

À proximité de : Temple Kennin-ji (4 minutes)

Fuku Coffee Roastery se trouve dans une machiya, ou maison de ville traditionnelle en bois, que Morio Ajiki a héritée de sa grand-mère.