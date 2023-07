5 mythes sur l’hydratation – Shaw Local

De tous les nutriments de votre alimentation, l’eau est l’un des plus essentiels pour le corps. À mesure que les températures augmentent, il est important de rester hydraté pour se sentir au mieux. De nombreux mythes sur l’hydratation sont encore crus par beaucoup, et il est temps de les laisser partir. Voici quelques mythes sur l’hydratation brisés !

Mythe : Tout le monde a besoin de 8 verres d’eau par jour.

Réalité : Chaque personne a des besoins en liquides différents selon son âge, sa taille, son niveau d’activité, son régime alimentaire, etc.

Mythe : La caféine est déshydratante.

Fait : Une étude de 2014 a suivi 50 hommes et a constaté qu’une consommation de 4 tasses de café par jour n’entraînait pas de déshydratation. Ils ont conclu que le café, consommé avec modération, offrait des qualités hydratantes similaires à celles de l’eau.

Mythe: Vous ne devez boire que lorsque vous avez soif.

Fait : Lorsque votre corps a soif, vous êtes déjà déshydraté. Il est préférable d’éviter d’avoir soif; au lieu de cela, buvez régulièrement tout au long de la journée.

Mythe: Les électrolytes ne sont pas nécessaires pendant un exercice prolongé ou intense.

Réalité : Lorsque vous transpirez, vous perdez des électrolytes qui doivent être remplacés. Dans les cas où vous faites des niveaux d’activité plus élevés, généralement pendant une heure ou plus, le remplacement des électrolytes perdus vous aidera à récupérer, à maintenir l’équilibre hydrique, à favoriser une fonction musculaire optimale et à prévenir les crampes, les maux de tête et les étourdissements.

Mythe: L’amélioration de l’eau est une nécessité.

Réalité : La plupart d’entre nous puisent les nutriments dont nous avons besoin dans notre alimentation, et il est possible de consommer trop de certains nutriments. La plupart de ces améliorations sont simplement perdues par la miction si vous avez déjà des niveaux adéquats dans votre corps. Bon nombre des allégations concernent le marketing et justifient des prix plus élevés sans beaucoup de recherches pour les étayer.

Boire les bons types et quantités de liquides ainsi que les plans de repas pratiques de Seattle Sutton’s Healthy Eating peuvent vous aider à profiter du plein air cet été et au-delà !

René Ficek, RDN CDCES

Président & Propriétaire

Manger sainement à Seattle Sutton

Directe : 815-324-4050

Sans frais : 800-442-3438

logo de seattle suttons sponsorisé 2022