5 mythes sur les antidépresseurs que vous devriez arrêter de croire

Au cours de mon travail en tant que psychologue clinicienne et neurobiologiste, j’ai parlé avec de nombreuses personnes qui envisagent de suivre un traitement. médicaments antidépresseurs comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Beaucoup me demandent si, à mon avis, ils ont besoin de médicaments, si la thérapie par la parole sera suffisante ou s’ils sont « suffisamment forts » pour s’en sortir sans médicaments.

Je m’efforce toujours d’écouter les raisons qui les poussent à prendre des médicaments plutôt que leurs hésitations. Si beaucoup d’entre elles sont raisonnables, comme les interactions potentielles avec d’autres problèmes de santé, j’entends aussi de nombreuses raisons sans fondement, suggérant que les mythes qui sous-tendent l’hésitation à prendre des antidépresseurs existent au plus profond de notre psyché collective.

Compte tenu du augmentation des taux de dépression et d’anxiétéil est temps de parler de la façon dont fonctionnent les traitements et des raisons pour lesquelles les gens hésitent afin que nous puissions prendre des décisions de traitement éclairées, en particulier lorsque les hésitations ne sont pas fondées sur la science.

Voici quelques-uns des mythes les plus courants que j’entends, ainsi que mes réponses :

Mythe 1 : Je suis plus fort si je fais cela sans médicaments

Surmonter la dépression, c’est comme surmonter une jambe cassée. Vous pouvez être un haltérophile extrêmement fort, mais si votre jambe est cassée, vous ne pouvez pas l’utiliser de la même manière. Vous pouvez être une personne incroyablement forte psychologiquement, mais si vous souffrez de dépression, votre cerveau ne réagit plus de la même manière à la vie quotidienne et il doit « guérir » avant que vous puissiez espérer qu’il fonctionne comme avant la dépression.

Mythe 2 : Je dépendrai des antidépresseurs pour être heureux

Les antidépresseurs ne rendent pas les gens heureux ; ils leur permettent de vivre toutes leurs émotions de manière appropriée et équilibrée. Les antidépresseurs n’offrent pas de soulagement immédiat des symptômes. En fait, il faut quatre à six semaines pour qu’ils fassent pleinement effet. Cependant, ils constituent un traitement à long terme (généralement au moins un an) et (espérons-le) curatif, un peu comme la chimiothérapie pour certains types de cancer. Avec la chimiothérapie, il faut généralement effectuer un certain nombre de séances sur une période déterminée afin de tuer les cellules cancéreuses et d’être considéré en rémission.

De même, la plupart des études montrent que si vous prenez des antidépresseurs pendant un an avant de les arrêter, la majorité des gens ne rechuteront pasCela signifie que vous devrez probablement les prendre pendant une certaine période pour maintenir les effets, mais ces derniers persisteront souvent longtemps après l’arrêt de la prise. Cependant, une petite partie des personnes souffrent d’une forme plus chronique de dépression et il peut être nécessaire de continuer à prendre des médicaments pendant des périodes plus longues.

Mythe 3 : Les médicaments changeront ma personnalité, je serai différent ou je me sentirai high

Médicaments antidépresseurs ne faites pas en sorte que les gens se sentent « high ». Ils ne changent pas ce que vous savez, ce que vous apprenez ou qui vous êtes, mais ils vous permettent de voir les choses d’un point de vue plus équilibré. J’ai entendu un jour un patient décrire la prise d’antidépresseurs de manière très simple : « Je vois toujours les mêmes choses bonnes et mauvaises, mais lorsque j’étais déprimé, je semblais ne prêter attention qu’au mauvais et maintenant, je prête également attention au bon. »

Mythe 4 : Je vais devenir accro

Antidépresseurs pris selon prescription ne créent généralement pas de dépendance et présentent un faible risque d’abus. Les antidépresseurs ne provoquent pas de fringales, comme c’est le cas avec les médicaments addictifs comme les opioïdes. Certains patients signalent des symptômes de sevrage tels que des maux de tête ou des nausées lorsqu’ils arrêtent brusquement de prendre certains antidépresseurs, mais ceux-ci sont généralement de courte durée et peuvent être minimisés en diminuant progressivement le traitement.

Mythe 5 : Les médicaments ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

Réserver les antidépresseurs aux cas extrêmes n’a pas de sens pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est une question de qualité de vie : la dépression fait mal. Elle fait mal la personne qui en souffre, son entourage, sa productivité au travail et ses immenses conséquences sociétalesLes répercussions financières que l’on peut attribuer à la dépression en termes de nombre de journées de travail manquées, d’emplois perdus, d’accidents causés, etc. sont énormes.

Nous disposons en fait de médicaments qui peuvent aider, qui ne créent pas de dépendance et qui sont sur le marché depuis suffisamment longtemps pour que les effets à long terme après le traitement aient été étudiés. Jusqu’à présent, les conséquences majeures à long terme de la prise d’antidépresseurs tels que prescrits ont rarement été observées à court terme, bien que de nouvelles données suggèrent que l’utilisation d’antidépresseurs à long terme (10 ans ou plus) peut être associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire. Bien qu’il soit important de noter que la dépression elle-même est également associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire.

Alors, si cela améliore la qualité de vie d’une personne — sa concentration, son sommeil, ses relations, sa capacité à travailler ou à être présent en tant que parent, diminue l’inquiétude ou l’aide à trouver l’énergie pour faire des choses qu’elle aime — pourquoi ne pas envisager le traitement ?

Un autre facteur en faveur du traitement est que, bien que des conséquences négatives majeures à long terme de la prise d’antidépresseurs pour un épisode dépressif n’aient pas été observées, les principales ramifications à long terme de la vie avec la dépression ont été absolument observées. La dépression augmente considérablement le risque de maladie cardiovasculaire, maladie gastro-intestinale, maladie respiratoire et Maladie de Parkinsonpour n’en citer que quelques-uns. Il semble également que cela aggrave les conséquences du cancer.

Si la prise de médicaments n’est généralement pas associée à des conséquences à long terme sur la santé, mais que vivre avec la dépression l’est, alors la réponse semble simple.

Traiter la dépression

Je ne dis pas que toutes les personnes souffrant de dépression devraient prendre des médicaments. Bien entendu, il s’agit d’un sujet à discuter avec votre médecin et il peut y avoir des raisons pour lesquelles cela pourrait être une bonne ou une mauvaise option pour vous.

Comme tout traitement, les antidépresseurs ont des effets secondaires et peuvent présenter des risques pour certains patients. Si vous suivez une thérapie ou recevez un soutien d’une autre manière et que vous constatez une amélioration, n’hésitez pas à continuer. Mais si vous rencontrez des difficultés et que vous avez hésité à prendre des médicaments à cause des mythes sur la réticence aux antidépresseurs, vous devriez peut-être reconsidérer votre décision et discuter de cette possibilité avec votre médecin.

Il est également important de noter que, de manière générale, le nombre de personnes qui montrent une amélioration grâce à la thérapie par la parole ou en prenant des traitements antidépresseurs est similaire (environ 50 à 60 %). Cependant, associer un traitement antidépresseur à une thérapie par la parole est associée à une plus grande amélioration et à une risque réduit de rechute.

Une théorie expliquant pourquoi cela se produit est que les antidépresseurs augmentent la neuroplasticitéce qui laisse alors le cerveau dans une meilleure position pour conserver et exercer les gains obtenus grâce à la thérapie. On pourrait considérer les antidépresseurs comme des boosters thérapeutiques dans ce cas.

Les médicaments antidépresseurs ont considérablement évolué depuis médicaments de première génération utilisés dans les années 1950. Il existe désormais des données sur les effets à long terme et les fonctions sous-jacentes des médicaments pendant toute une vie. Les nouveaux médicaments sont désormais conçus en grande partie sur la base de théories scientifiques.

Il est essentiel de démystifier les mythes entourant les antidépresseurs pour permettre à ceux qui en souffrent de prendre des décisions de traitement éclairées.

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.