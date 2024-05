5 mythes sur la schizophrénie, selon un expert en santé mentale : « Une énorme stigmatisation »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Environ 1 % des Américains, soit près de 3,5 millions de personnes, sont touchés par la schizophrénie. Pourtant, ce trouble mental reste très stigmatisé et incompris, disent les experts.

La raison, selon Brooke Kempf, santé mentale psychiatrique infirmière praticienne basée dans l’Indiana, est un manque général de connaissances sur la schizophrénie.

« Les gens peuvent voir quelqu’un avoir des hallucinations et penser : ‘C’est de la schizophrénie’, alors que la maladie a bien plus à voir avec cette maladie », a-t-elle déclaré à Fox News Digital dans une interview.

« Il est important que les gens reconnaissent que la schizophrénie est une maladie diagnostiquée et traitable. »

Pour la Journée mondiale de la schizophrénie, Kempf a partagé certains des mythes et idées fausses les plus courants concernant cette maladie.

Voici un aperçu de cinq.

Mythe n°1 : Les personnes atteintes de schizophrénie sont violentes

L’un des mythes les plus importants et les plus néfastes est l’idée selon laquelle les personnes vivant avec la schizophrénie sont « effrayantes » ou « violentes », a déclaré Kempf.

« Il existe une longue histoire de confusion entre des personnages de télévision ou de cinéma qui se comportent de manière étrange, déroutante ou effrayante et un diagnostic de schizophrénie », a-t-elle déclaré.

« Cependant, il ne faut pas oublier qu’il s’agit de situations inventées et dramatisées. Un diagnostic de schizophrénie n’a rien à voir avec ce que l’on voit à l’écran. »

Lorsque les patients atteints de schizophrénie vivent un épisode aigu – peut-être en ayant des délires ou en entendant des voix – ils peuvent se comporter différemment de ce qu’ils feraient habituellement, semblant parfois en colère ou violents.

« La personne vit probablement quelque chose en elle-même dont elle pourrait se disputer ou à laquelle elle pourrait répondre, mais elle ne cible rien vers une autre personne », a déclaré Kempf.

Lorsque les symptômes sont traités avec des médicaments, « vous n’avez probablement aucune idée de leur diagnostic », a-t-elle noté.

« Grâce à ma longue expérience de travail dans le domaine de la santé mentale communautaire et à l’écoute de leurs histoires, je sais que les personnes vivant avec la schizophrénie sont des personnes bonnes, attentionnées et aimantes », a déclaré Kempf.

« Ils sont plus susceptibles », a-t-elle ajouté, « d’être victimes d’un crime violent que l’auteur d’un crime.

Mythe n°2 : Les personnes atteintes de schizophrénie ont plusieurs personnalités

Il existe une idée fausse selon laquelle les personnes atteintes de schizophrénie ont de multiples personnalités, ce qui pourrait être dû au fait que le mot grec « schizophrénie » signifie « esprit divisé », a noté Kempf.

« Cependant, les personnes atteintes de schizophrénie n’ont pas de double personnalité », a-t-elle déclaré.

« Ils peuvent avoir des caractéristiques comportementales différentes lorsqu’ils sont malades et vivent un épisode, mais ce n’est pas parce qu’ils ont une double personnalité. »

Mythe n°3 : Les personnes atteintes de schizophrénie ne sont pas intelligentes

Cette hypothèse est complètement fausse, selon Kempf.

« Si la maladie n’est pas bien gérée et continue de progresser, ou s’il y a des rechutes répétées, les patients perdront de la matière grise dans leur cerveau et leur fonction cognitive pourrait décliner », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas intelligents. »

Certains patients peuvent subir un déclin cognitif aux premiers stades de la maladie – appelé « phase prodromique », a déclaré Kempf – mais un diagnostic et une intervention précoces peuvent aider à prévenir ce phénomène.

Kempf a déclaré qu’elle avait travaillé avec une multitude de « personnes très prospères qui vivent également avec la schizophrénie ».

« Les personnes atteintes de schizophrénie n’ont pas de double personnalité. »

Dans de nombreux cas, a-t-elle noté, les gens ne peuvent plus voir « l’individu très intelligent ». derrière la maladie .

« Tant que les personnes atteintes de schizophrénie reçoivent le traitement approprié – idéalement avec un médicament injectable à action prolongée (LAI) – elles peuvent contrôler leurs symptômes et fonctionner très bien », a déclaré Kempf.

Mythe n°4 : Les symptômes de la schizophrénie impliquent uniquement des hallucinations et des délires

La schizophrénie comprend ce que l’on appelle cliniquement des symptômes « positifs » et « négatifs », a noté Kempf.

« Les délires et les hallucinations, ainsi que les changements de comportement et de pensées, sont considérés comme des symptômes positifs », a-t-elle déclaré.

Les patients présentant ces symptômes peuvent entendre des voix ou avoir des pensées supplémentaires, des délires ou de fausses croyances, a expliqué l’expert.

« Les hallucinations ne consistent pas seulement à entendre des voix », a déclaré Kempf. « Ils peuvent se produire de plusieurs manières en fonction de nos sens : voir, entendre, sentir ou ressentir des choses. »

Les symptômes négatifs surviennent lorsque les gens se désintéressent du monde qui les entoure, se replient sur eux-mêmes ou ne s’intéressent pas aux interactions sociales quotidiennes, selon Kempf.

« Les patients atteints de schizophrénie peuvent être qualifiés de » paresseux « , ou ils ne semblent pas aussi bien ensemble », a-t-elle déclaré. « Mais il ne s’agit pas de paresse. Le cerveau de la personne ne relie pas ces choses comme étant importantes. »

Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent également ressentir ce que l’on appelle des symptômes « psychomoteurs », a déclaré Kempf : ils peuvent sembler anormalement lents et leurs processus d’élocution et de pensée peuvent être quelque peu retardés ou désorganisés.

« Malheureusement, si ces symptômes négatifs persistent et qu’il n’y a pas de traitement, ils peuvent avoir un impact sur le fonctionnement cognitif. »

Mythe n° 5 : Les personnes atteintes de schizophrénie nécessitent une hospitalisation de longue durée ou à vie

L’hospitalisation d’une personne présentant des symptômes aigus de schizophrénie est généralement très courte, selon Kempf.

« Pour une personne souffrant d’un épisode de schizophrénie, la durée moyenne du séjour peut être d’environ cinq jours. »

« En milieu hospitalier, pour une personne souffrant d’un épisode de schizophrénie, la durée moyenne du séjour peut être d’environ cinq jours », a-t-elle déclaré.

« Si un patient ne répond pas aux médicaments et ne peut pas fonctionner seul en toute sécurité, il devra peut-être se rendre dans un établissement de niveau supérieur à plus long terme. »

Aujourd’hui, les fournisseurs de soins de santé vise à offrir aux personnes atteintes de schizophrénie des services communautaires afin qu’elles soient capables de fonctionner par elles-mêmes, a noté Kempf.

Cela pourrait signifier les soutenir avec des services d’emploi et des opportunités de logement pour garantir qu’ils disposent d’un logement abordable et sûr.

« Certains patients continuent de vivre avec des membres de leur famille ; d’autres pourraient vivre dans un foyer de groupe », a déclaré Kempf.

« Les personnes vivant avec cette maladie méritent d’être traitées comme des êtres humains et avec les mêmes soins que nous prodiguerions à une personne atteinte d’une maladie physique. »

D’un point de vue médical, la schizophrénie présente différents niveaux de gravité, a noté l’expert.

« Mais, encore une fois, s’il est bien géré, avec une intervention précoce, un individu peut rester performant et vivre de manière indépendante », a-t-elle déclaré.

« Notre objectif est d’offrir un environnement le moins structuré possible, permettant à la personne de vivre une vie normale où elle peut travailler, faire ses courses et conduire au quotidien. »

En fin de compte, a déclaré Kempf, la schizophrénie devrait être considérée comme une maladie et non comme un choix.

« Bien que la schizophrénie soit un diagnostic de santé mentale, elle ne doit pas être considérée différemment d’un diagnostic de santé physique. diagnostic de diabète une maladie cardiaque ou une maladie rénale », a-t-elle déclaré.

« Cela affecte simplement un organe différent : le cerveau. »

D’autres troubles cérébraux, comme l’épilepsie, ont tendance à être mieux acceptés par la société, a-t-elle déclaré – mais il existe encore une « énorme stigmatisation » entourant des maladies comme la schizophrénie, « probablement à cause de la peur de l’inconnu ».

« C’est traitable, et les deux médicaments et services de soutien sont disponibles », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour contribuer à dissiper les mythes, favoriser la compréhension et réduire la stigmatisation », a-t-elle poursuivi.

« Les personnes vivant avec cette maladie méritent d’être traitées comme des êtres humains et avec les mêmes soins que nous prodiguerions à une personne diagnostiquée avec un Maladie physique « .