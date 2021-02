5 mythes courants sur les produits de soin biologiques

Dans la génération d’aujourd’hui, les consommateurs sont devenus plus conscients et conscients des produits chimiques nocifs cachés dans leurs produits de soin de la peau. Ils sont même devenus sceptiques quant à l’utilisation de soins de la peau qui portent la prétention d’être « biologiques » et « entièrement naturels », se demandant souvent si ces allégations ne sont que des gadgets marketing ou, plus important encore, si le manque de produits chimiques peut contribuer à ce que les soins de la peau ne soient pas aussi efficace.

Jagvir Singh, fondateur et président, Refresh Botanicals partage cinq idées fausses courantes sur les soins de la peau biologiques qui vous feront repenser votre régime:

Mythe 1: Les masques et lotions biologiques faits maison fonctionnent de la même manière que les produits biologiques

Vous pouvez croire qu’en préparant un smoothie au yogourt et au miel dans votre mélangeur et en l’utilisant comme masque facial, votre peau sera bénéfique, tout comme l’achat d’un masque biologique. Cependant, les marques de soins de la peau extraient souvent des molécules organiques d’ingrédients végétaux organiques entiers.

Bien que nous soyons tous prêts pour un soin du visage à faire soi-même de temps en temps, les ingrédients que vous trouvez dans votre cuisine ne peuvent pas vraiment se comparer aux ingrédients actifs des produits de soin biologiques. Ces ingrédients spéciaux sont généralement extraits au niveau moléculaire, laissant derrière eux la partie la plus active et la plus puissante pour vos soins de la peau.

Mythe 2: les produits biologiques sont inefficaces

Beaucoup de gens ont peur du changement et s’en tiennent à un produit qu’ils connaissent et qu’ils utilisent depuis des années. Malheureusement, de nombreux produits de pharmacie ont été dilués, dilués et remplis d’une abondance de conservateurs chimiques pour prolonger la durée de vie. Cela signifie que même si le produit peut offrir des résultats rapides, vous ne devez pas retenir votre souffle en attendant de voir des avantages réels à long terme pour la santé de votre peau.

Les produits biologiques, quant à eux, regorgent de nutriments essentiels, d’antioxydants, de vitamines et de minéraux à des concentrations élevées qui nourrissent vraiment votre peau avec l’amour dont elle a besoin. Vous obtiendrez instantanément cette «lueur» qui est souvent obtenue avec votre dernier filtre pour smartphone, sauf que cette fois c’est réel! Peau radieuse, hydratée et claire. Après seulement quelques utilisations, vos amis vous demanderont ce que vous avez fait différemment. Considérez-vous comme un ambassadeur de la terre, partagez votre secret: l’utilisation de produits de soins de la peau bio a un effet durable sur la santé de votre peau (et même sur la planète).

Mythe 3: Les produits biologiques ont besoin de conservateurs pour durer plus longtemps

Les produits hautement biologiques nécessitent souvent des emballages haut de gamme équipés de pompes airless. Cela empêche la matière végétale hautement organique de s’oxyder et de s’abîmer. Lorsque vous recherchez des soins de la peau biologiques, recherchez des pompes sans air, ce qui signifie que le produit est pompé littéralement hors du récipient.

Mythe 4: Manger sainement suffit pour une belle peau

Il n’y a aucun argument avec les avantages de manger des aliments propres et riches en antioxydants et de boire des tonnes d’eau. Cependant, une alimentation saine à elle seule ne suffit pas nécessairement pour une belle peau. Bien que tout ce que vous mangez ait un impact sur votre peau, les aliments ne peuvent pas éliminer les impuretés et les toxines environnementales comme le peut un bon nettoyant pour le visage, ni fournir une barrière protectrice sur la peau comme le peut un hydratant. Pour une peau vraiment belle, assurez-vous de manger sainement, de faire de l’exercice régulièrement et de pratiquer des soins de la peau sûrs et biologiques. Les produits de soin bio doivent accompagner un mode de vie sain pour un teint plus jeune et plus frais.

Mythe 5: Tous les «types naturels» de soins de la peau sont créés égaux

Il y a une ligne mince entre les produits «biologiques» et «naturels». Notez que nous utilisons ici le mot naturel, et non bio. Bien que de nombreux produits puissent prétendre être «entièrement naturels» sur leurs étiquettes, cela ne signifie pas que leurs ingrédients sont en fait «biologiques». Les produits naturels contiennent souvent des ingrédients naturels mais peuvent contenir des pesticides et d’autres produits chimiques nocifs.

Pour qu’une marque de soins de la peau puisse porter la mention «biologique», les fournisseurs d’ingrédients doivent subir un processus rigoureux où ils sont surveillés pendant de nombreuses années pour s’assurer que leurs méthodes de culture sont exemptes de pesticides, d’herbicides et de produits chimiques. De plus, les marques de soins de la peau doivent s’assurer que leurs fabricants suivent des pratiques strictes pour s’assurer qu’il n’y a pas de contamination croisée des matières organiques et inorganiques.

À l’heure actuelle, la sensibilisation aux produits chargés de produits chimiques prend progressivement de l’ampleur, ce qui souligne l’importance des produits de soin naturels biologiques. Cette prise de conscience accrue pousse de plus en plus de gens à passer aux produits biologiques. Alors que de plus en plus de gens font la transition, de plus en plus deviennent conscients de l’utilisation de produits chimiques dans les produits de tous les jours et s’adaptent au régime de soins biologiques naturels.