5 mouvements d’argent à faire maintenant pour assurer le succès financier de la nouvelle année

La fin de l’année est un moment important pour prendre des décisions financières qui peuvent avoir un impact sur l’année à venir – et pour les années à venir.

De votre travail à vos économies et investissements, en passant par vos dépenses et vos dons, voici cinq mesures que vous devriez envisager de prendre avant le 31 décembre et qui peuvent vous aider à vous préparer à la réussite financière en 2023 :