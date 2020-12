BERLIN (AP) – Un homme a zigzagué un SUV à grande vitesse dans une zone piétonne de la ville de Trèves, dans le sud-ouest de l’Allemagne, mardi, tuant cinq personnes, dont un enfant de 9 mois, et en blessant gravement plus d’une douzaine, ont dit les responsables.

Le conducteur, identifié comme un Allemand de 51 ans né à Trèves, a été arrêté sur les lieux et le véhicule a été saisi, a indiqué la police de Trèves.

Le suspect, dont le nom n’a pas été divulgué conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée, n’avait pas d’adresse fixe et vivait ces derniers jours dans le Land Rover qu’un ami lui avait prêté, qui a été utilisé dans l’attaque, a déclaré le procureur Peter Fritzen, qui dirigeait l’enquête.

Il était interrogé par la police et devait subir un examen psychiatrique, a déclaré Fritzen, ajoutant qu’un médecin était récemment parvenu à la conclusion préliminaire que l’homme pouvait souffrir de maladie mentale.

« Nous n’avons aucune indication qu’il y avait une sorte de motif terroriste, politique ou religieux qui aurait pu jouer un rôle », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le suspect avait également consommé une quantité «non négligeable» d’alcool avant l’incident et était bien au-dessus de la limite légale, a-t-il ajouté.

Le maire Wolfram Leibe, qui a été amené aux larmes pendant la journée en parlant de la scène horrible, a déclaré qu’il était difficile de comprendre ce qui s’était passé.

«Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un a l’idée de traverser le centre-ville avec un SUV pour tuer des gens», dit-il. «Tuez des gens – un bébé de 9 mois à une femme de 72 ans; qu’ont fait ces gens? Ils voulaient juste aller en ville, faire du shopping, et maintenant ils sont morts.

Quatre personnes étaient toujours en danger de mort à l’hôpital et cinq autres ont subi des blessures graves, tandis que six autres avaient des blessures moins graves, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Roger Lewentz. La police a déclaré plus tard que l’un des blessés avait succombé, mais n’a fourni aucun autre détail.

Les autres tués ont été identifiés comme une femme de 25 ans et un homme de 45 ans de Trèves; la mère du bébé faisait partie des personnes hospitalisées. La police a déclaré que la victime la plus âgée était âgée de 73 ans.

« Cet incident a secoué toute l’Allemagne », a déclaré Lewentz.

La police a été appelée peu avant 14 heures pour annoncer l’attaque.

Lewentz a félicité les forces de sécurité pour leur réaction, affirmant avoir localisé la voiture, qui s’était arrêtée sur le côté de la rue, et placé le suspect en détention dans les quatre minutes suivant la réception du premier appel.

Le chauffeur, qui était seul dans la voiture, a résisté à l’arrestation mais a été maîtrisé par la police, ont indiqué les autorités.

Dans une vidéo publiée par un média local montrant prétendument l’arrestation, on a pu voir la police épingler un homme sur le trottoir à côté d’une voiture avec des plaques d’immatriculation de Trèves. L’authenticité de la vidéo n’a pas pu être immédiatement vérifiée et elle a été retirée peu de temps après que la police a tweeté une demande aux gens de ne pas partager de photos et de vidéos de la scène.

Des images de la scène ont montré des gens à l’extérieur d’un magasin aidant apparemment quelqu’un au sol gisant parmi des débris épars.

Le gouverneur de l’État de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, qui vient de Trèves, a condamné l’attaque comme un «acte brutal».

«Ce fut une journée vraiment, vraiment terrible pour ma ville natale», a déclaré Dreyer aux journalistes après avoir visité les lieux.

Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert, a tweeté que l’incident était «choquant».

«Nos pensées vont aux proches des personnes tuées et aux nombreux blessés, et à toutes les personnes actuellement en service qui s’occupent d’eux», a-t-il déclaré.

Trèves est à environ 200 kilomètres (120 miles) à l’ouest de Francfort, près de la frontière avec le Luxembourg. La ville d’environ 110 000 habitants est connue pour sa porte romaine, la Porta Nigra, qui se trouve près du lieu de l’incident, et comme le lieu de naissance de Karl Marx.

Geir Moulson a contribué à ce rapport.