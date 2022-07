5 morts et 50 blessés lors de manifestations anti-ONU dans l’est du Congo

Lundi, des manifestants avaient allumé des incendies et forcé l’entrée dans les bureaux de la mission de l’ONU à Goma, accusant les forces de maintien de la paix de ne pas protéger les civils face à la montée de la violence dans la région orientale du Congo. Ils appellent les forces de l’ONU, présentes au Congo depuis des années, à partir.

KINSHASA, Congo — Au moins cinq personnes ont été tuées et une cinquantaine d’autres blessées lors de la deuxième journée de manifestations à Goma, dans l’est du Congo, contre la mission des Nations Unies dans le pays, a déclaré un responsable gouvernemental.

“Au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés”, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans un tweet, condamnant les attaques contre le personnel et les bâtiments de l’ONU.

Le porte-parole du gouvernement n’a pas dit ce qui a causé les morts mais a décrit la réponse des forces de sécurité et des casques bleus comme “des coups de semonce pour disperser les manifestants et empêcher toute attaque contre la base et les installations de la @MONUSCO”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.