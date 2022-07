5 morts dans une collision frontale sur l’autoroute de l’est du Texas

TYLER, Texas (AP) – Une voiture roulant du mauvais côté d’une autoroute à deux voies dans l’est du Texas tôt vendredi est entrée en collision avec un SUV, tuant les cinq personnes dans les véhicules, ont annoncé les autorités.

La collision s’est produite vers 5 heures du matin sur la Texas 110, à environ 6 1/2 miles (10 1/2 kilomètres) au nord-ouest de Tyler et 85 miles (135 kilomètres) à l’est de Dallas, a indiqué le ministère de la Sécurité publique du Texas.

Une Dodge Charger était du mauvais côté de l’autoroute non éclairée et a pris feu après avoir contourné une courbe et percuté de plein fouet un Chevrolet Tahoe, DPS Sgt. a déclaré Jason Bundy.

Gerardo Lopez, qui vit à proximité, a déclaré que lui et sa femme avaient été réveillés par le bruit de l’accident.

“Un gros ‘BOOM’, et je dis à ma femme que quelque chose s’est passé, nous devons sortir et aider”, a-t-il déclaré à KLTV-TV à propos de Tyler.

« J’ai vu la voiture prendre feu et un homme demandait de l’aide. J’ai eu mon petit extincteur pour mon camion à benne basculante, mais ce n’était pas suffisant », a déclaré Lopes. “Je me sens mal. J’ai toujours les cris de l’homme dans ma tête.

Aucune preuve de consommation d’alcool ou de drogue n’a été trouvée sur les lieux de l’accident, mais la vitesse excessive de la voiture peut avoir été un facteur, a déclaré Bundy. Aucune identité n’a été dévoilée.

The Associated Press