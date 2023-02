5 morts au Chili dans la lutte pour contenir les incendies de forêt qui font rage

SANTIAGO, Chili – Au moins cinq personnes sont mortes à la suite des plus de 150 incendies de forêt qui ont brûlé à travers le Chili qui ont détruit des maisons et des milliers d’hectares de forêts alors que le pays sud-américain est au milieu d’une vague de chaleur torride.

Vendredi en début d’après-midi, il y avait 151 incendies de forêt actifs dans tout le Chili, dont 65 étaient sous contrôle. Les incendies ont embrasé plus de 14 000 hectares (34 595 acres).

La plupart des incendies de forêt ont lieu à Biobío et à Ñuble voisin, où le gouvernement a déclaré des états de catastrophe qui permettent une plus grande coordination avec l’armée et la suspension de certains droits constitutionnels.