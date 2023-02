5 morts après le naufrage d’un bateau de migrants au large de l’île grecque de Leros

Quatre enfants et une femme sont morts lorsqu’un bateau transportant au moins 41 migrants s’est écrasé dimanche sur une côte rocheuse de l’île grecque de Leros, ont indiqué les autorités.

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir été alertés par une personne qui a vu un corps flotter en mer. Trois navires et un hélicoptère, rejoints par un détachement qui est passé par voie terrestre, ont atteint la pointe et récupéré le corps de la femme, ainsi qu’un garçon inconscient et 39 autres personnes, dont six avaient atteint la côte rocheuse.

Un garçon retrouvé inconscient a été brièvement réanimé à l’hôpital mais est décédé plus tard, a indiqué la Garde côtière. Trois autres enfants qui étaient conscients lorsqu’ils ont été retrouvés sont également décédés dimanche soir à l’hôpital.

Trois autres mineurs et deux adultes ont été hospitalisés en début d’après-midi. Les autres passagers du bateau ont été emmenés dans un camp d’accueil pour y être mis à l’abri.

Un canot pneumatique a été retrouvé à moitié submergé. Des vents violents soufflaient dans la région et il pleuvait, ont indiqué les autorités.

Le ministre de la Marine et de la Politique insulaire Ioannis Plakiotakis a félicité les sauveteurs mais a accusé “les réseaux criminels de trafiquants qui opèrent depuis la Turquie, tolérés par les autorités turques” d’abandonner les migrants.

Leros se trouve près de la côte turque. Des bateaux chargés de migrants – de nombreux pneumatiques mais aussi des yachts et des vedettes rapides – quittent régulièrement la Turquie à destination de la Grèce, certains tentant même de rejoindre l’Italie, quelles que soient les conditions météorologiques.