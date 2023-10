5 morts après le déraillement du North East Express au Bihar, équipes de secours sur place

Au moins cinq personnes ont été tuées après le déraillement du train North East Express dans le Bihar mercredi. Un responsable a déclaré que l’incident s’était produit près de la gare de Raghunathpur, près de Buxar, vers 21h35. Le train, qui venait du terminus Anand Vihar à Delhi, se dirigeait vers Kamakhya près de Guwahati dans l’Assam.

Des équipes des forces nationales et étatiques de réponse aux catastrophes ont été envoyées sur place. L’administration du district a également alerté les hôpitaux.

Le vice-ministre en chef du Bihar, Tejashwi Yadav, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le département de gestion des catastrophes, le département de la santé et les responsables des districts de Buxar et de Bhojpur pour se rendre sur place et accélérer les travaux de secours et de sauvetage.

दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रे की बक्सर में कई बोगियाँ पलटने की दुःखद घटना प र आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बक्सर व भोजपुर के जिला पदाधिकारियों से वार्ता कर यथा शीघ्र घटनास्थल पहुँच राहत एवं बचाव कार्य में त की समुचित चिकित्सा व्यवस्थ ा … – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 11 octobre 2023

Le bureau du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a également déclaré qu’il « surveillait de près le malheureux déraillement » du train à Raghunathpur.

Ils ont ajouté qu’ils étaient en contact avec les autorités du district de Buxar et d’autres agences.

Le bureau du ministre en chef surveille de près le malheureux déraillement du train numéro 12506 à Raghunathpur et est en contact avec les autorités du district de Buxar et d’autres agences. @himantabiswa @Buxarprashasan @RailNf https://t.co/RWbzqTf8fU – Ministre en chef Assam (@CMOfficeAssam) 11 octobre 2023

Les chemins de fer ont également publié les numéros d’assistance téléphonique suivants : Patna : 9771449971, Danapur : 8905697493, Contrôle commercial : 7759070004 et ligne d’assistance Ara : 8306182542.