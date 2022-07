5 morts, 66 migrants sauvés des eaux près de Porto Rico

Les autorités fédérales et locales étaient toujours sur les lieux à la recherche de survivants ou d’autres personnes qui auraient pu se noyer, a déclaré le porte-parole des garde-côtes américains Ricardo Castrodad à l’Associated Press. On ne savait pas immédiatement combien de personnes se trouvaient à bord du bateau.

SAN JUAN, Porto Rico – Au moins cinq migrants se sont noyés et 66 autres ont été secourus jeudi après qu’un bateau présumé de trafic d’êtres humains a déposé le groupe dans les eaux près d’une île inhabitée à l’ouest de Porto Rico, ont déclaré des responsables.

Castrodad a déclaré que 41 hommes et 25 femmes avaient survécu, dont deux enfants. L’âge et la nationalité des personnes décédées et secourues n’étaient pas connus dans l’immédiat.