5 moniteurs à vérifier en 2023

Il existe de nombreux moniteurs différents, et trop d’entre eux ne valent pas votre temps. Il peut être difficile de trouver un moniteur qui vaut la peine d’être acheté, et cela peut être stressant étant donné qu’il s’agit d’une décision assez importante. Vous allez regarder cet écran pendant des heures, c’est pourquoi nous avons fait des recherches et des tests pour trouver cinq moniteurs qui valent la peine d’être vérifiés en 2023.

Si vous avez besoin de plus de moniteurs budgétaires, vous pouvez également consulter notre liste de meilleurs moniteurs à moins de 200 $. Et parce que l’achat d’un moniteur peut être une entreprise déroutante, nous avons quelques conseils qui devraient vous aider à comprendre tout cela dans notre guide d’achat moniteur et guide d’achat moniteur gamer.

CV Bien qu'il fasse partie de la gamme de jeux Omen de HP, il est devenu l'un de mes moniteurs globaux préférés au cours des 12 derniers mois. Le 27 pouces 2 560 x 1 440 27i de HP dispose d'une large gamme de couleurs (98 % P3), d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz adapté aux jeux avec Nvidia G-Sync (sur DisplayPort) et d'un design élégant qui devrait passer le pas avec une famille moins orientée vers les jeux. membres; il a un éclairage de jeu simple, mais aussi une lampe de travail utile qui brille sous la lunette inférieure. Et en raison de la disposition unique des ports – sur les côtés d'un losange à l'arrière – il est beaucoup plus facile de manœuvrer les câbles que la conception typique encastrée et accessible par le bas. Je l'utilise depuis des mois et je n'ai pas eu un seul problème ou problème d'artefact d'écran. (Notez que la photographie grand angle lui donne un aspect incurvé, mais ce n'est pas le cas.) En raison de sa profondeur mince mais pas trop mince, il convient également pour percher une webcam au sommet. Les inconvénients potentiels pour certaines personnes sont le manque de haut-parleurs intégrés et le prix modérément élevé. Lisez notre première prise HP Omen 27i.

Ben Q Ce modèle 27 pouces n'est pas bon marché, mais si vous avez le luxe d'envisager quelque chose qui vous durera un certain temps, l'EX2780Q est un bon choix polyvalent pour l'argent (et le prix a baissé récemment). En plus de sa résolution de 2 560 x 1 440 pour des bords plus nets au quotidien que 1 920 x 1 080, il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz adapté aux jeux, une luminosité de 400 nits et une gamme P3 de 95 % pour une prise en charge HDR de base dans les jeux et les films, plus des haut-parleurs intégrés qui sonnent plutôt bien. Il y a cependant un inconvénient : vous pouvez l'incliner, mais pas le monter ou le baisser.

Asus Si vous avez besoin d'un moniteur aux couleurs précises à un prix abordable, le 2 560 x 1 440 PA278QV est une excellente solution. Sa précision sRGB est excellente, et il est assez bien équilibré pour l'argent, avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz si vous en avez besoin pour des jeux qui n'ont pas d'action rapide — simulations, RPG au tour par tour et ainsi de suite — un concentrateur USB , un ensemble complet d'entrées et de haut-parleurs. Et le support se soulève et s'abaisse, pivote et prend en charge une rotation de 90 degrés en mode portrait. Les haut-parleurs ne deviennent pas très forts et les connexions peuvent se desserrer lorsque vous le déplacez, mais sinon, j'aime vraiment celui-ci. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, le modèle 24 pouces, PA248QV, coûte 90 $ de moins en échange d'une réduction de la résolution à 1 920 x 1 200. (A voir chez B&H.)

Lori Grunin/Crumpe Le modèle à écran tactile 4K de Desklab présente les mêmes avantages que la plupart des autres portables, notamment une entrée HDMI dédiée ou une connexion USB-C (plus un deuxième USB-C pour l’alimenter), un port USB-A et des haut-parleurs stéréo avec une prise casque. Mon seul reproche à ce sujet est l’écran brillant, qui peut être assez réfléchissant, mais c’est le compromis pour un écran tactile.