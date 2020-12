Joel contre Kevin, deuxième tour

Comme Visage de jeu de célébrité les fans le savent sûrement, Joel n’est pas étranger à la série. La dernière fois que lui et sa femme Sarah ont concouru, l’ancien hôte de La soupe s’est assuré de faire plus de quelques blagues aux dépens de Kevin, ce qui a entraîné une querelle hilarante entre les deux.

La rivalité est toujours forte, et alors que Joel a encore une fois livré un certain nombre de plaisanteries hilarantes, son plus drôle est venu lorsque Kevin a interrogé les équipes sur leurs vacances les plus mémorables.

«C’était en 2013 et Sarah et moi avons décidé d’aller au cinéma», a commencé Joel. « Et bien sûr, nous avons vu Match de rancune encore. »

Il a poursuivi: «Et j’ai juste pensé:« C’est pourquoi les gens sont si déprimés pendant les vacances. Et je suis sorti et je me suis dit: ‘Maintenant, je peux aller voir ma famille.’ »