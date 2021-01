5 moments drôles et surprenants du dernier visage de jeu de célébrités

5. Victoire de Tamera et Adam

Même s’il y avait une égalité lors de « Show Me Your Junk », l’équipe Mowry-Housley a dominé le classement avec 59 points.

En typique Visage de jeu de célébrité mode, Tamera et Adam ont été couronnés vainqueurs et ont envoyé le trophée Hart of a Champion.

Et, comme dans les épisodes précédents, la révélation a été un moment mémorable. Comme E! les téléspectateurs se souviendront peut-être que le trophée Hart of a Champion est un bébé géant en or qui ressemble à Kevin Hart.

«Vantez-vous, vantez-vous», a déclaré Kevin aux gagnants. « Tant de gens le veulent, mais ils ne peuvent pas l’obtenir. Et vous, les gars, faites partie d’un petit groupe qui l’a maintenant. »

Heureusement, les autres équipes ont toujours pu faire un don à leurs associations caritatives de leur choix!