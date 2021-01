2. Pique-nique familial:

Le documentaire montre également la reine et sa famille en train de pique-niquer lors d’un voyage dans un lac. Philip et Anne s’installent et assistent au barbecue et font griller des saucisses et de grandes tranches de steak pendant qu’Edward demande à son père à quoi sert la spatule, ou une «cuillère», comme il l’appelle.

Le petit garçon est vu plus tard assis et allongé sur le ventre sur le toit de la voiture de la famille, criant joyeusement: «J’ai grimpé sur le toit, Papa!

Charles habille une salade qu’il a aidé à préparer et discute avec sa mère. Il dit: « J’ai coupé la laitue. » A la demande du prince de goûter la vinaigrette, la reine trempe son doigt dans le liquide, le lèche et le déclare trop «gras».

«La salade est prête», dit plus tard la reine à son mari. Il regarde son steak mal cuit et dit: « Bien. Comme vous le voyez, ce n’est pas le cas. »

3. Joyeux Noël:

Dans une autre scène, la famille taille un arbre de Noël géant. Anne dit sévèrement à Andrew de descendre d’un escabeau, auquel il refuse bruyamment.