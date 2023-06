5 moments clés dans le traitement par Trump de documents classifiés, tels que décrits par le département américain de la justice.

Le ministère américain de la Justice a détaillé des allégations stupéfiantes contre l’ancien président américain Donald Trump dans un acte d’accusation au pénal non scellé vendredi, y compris des allégations selon lesquelles il aurait stocké des documents classifiés dans une salle de bains et une douche de son club de Floride, aurait affiché les documents à des personnes sans autorisation de sécurité et aurait parfois tenté de dissimuler matériel de ses propres avocats ainsi que des enquêteurs.

Dans l’acte d’accusation, les procureurs précisent les types de documents classifiés que Trump est accusé de conserver dans son club de plage de Floride après avoir quitté ses fonctions en 2021, ainsi que l’endroit où il les aurait conservés et ce qu’il en a fait.

Voici un aperçu de certains moments clés tels que décrits dans l’acte d’accusation.

Trump exhibe des documents : « Toujours un secret »

En juillet 2021, au terrain de golf de Trump’s Bedminster, NJ, l’ancien président a montré à un écrivain, un éditeur et deux de ses employés – dont aucun n’avait d’habilitation de sécurité – un « plan d’attaque » qui avait été préparé par le Département américain de la Défense et un haut responsable militaire.

Lors de la réunion, qui, selon les procureurs, a été enregistrée sur audio, Trump leur a dit que le plan était « hautement confidentiel ».

« En tant que président, j’aurais pu le déclassifier », a-t-il déclaré. « Maintenant, je ne peux pas, tu sais, mais c’est toujours un secret. »

En août ou septembre 2021, plus de six mois après qu’il n’était plus président, Trump a montré une carte classifiée d’une opération militaire dans un pays étranger à quelqu’un travaillant pour son comité d’action politique qui n’avait pas non plus d’habilitation de sécurité.

Dans son acte d’accusation, le ministère américain de la Justice allègue que Trump a montré à quatre personnes – dont aucune n’avait d’habilitation de sécurité – un « plan d’attaque » qui avait été préparé par le département américain de la Défense et un haut responsable militaire. (Eduardo Munoz Alvarez/Associated Press)

Trump a reconnu qu’il ne devrait pas montrer la carte au membre du personnel et les a avertis de ne pas s’approcher trop près.

Documents laissés dans la salle de bal, salle de bain

Trump, connu pour garder des souvenirs, a conservé des centaines de documents classifiés, ainsi que des journaux, des coupures de presse, des notes et des cartes dans des boîtes en carton dans son club Mar-a-Lago en Floride, selon l’acte d’accusation.

Bien que « des dizaines de milliers de membres et d’invités » aient visité le club entre le moment où Trump a quitté ses fonctions et celui où des agents fédéraux ont récupéré les documents en août 2022, Trump avait des documents stockés dans divers endroits du complexe, y compris une salle de bal, une salle de bain et une douche. , un espace bureau, sa chambre et un débarras.

Une photo publiée par le ministère américain de la Justice dans son document d’accusation contre l’ancien président américain Donald Trump montre des boîtes de documents stockées dans une salle de bain du club Mar-a-Lago de Trump en Floride au début de 2021. (Département américain de la justice/Reuters)

Les documents comprenaient « des informations concernant les capacités de défense et d’armement des États-Unis et des pays étrangers, les programmes nucléaires des États-Unis, les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés à une attaque militaire et des plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère », a déclaré le dit l’acte d’accusation.

Cherché à défier l’ordre

Lorsqu’un grand jury en mai 2022 a émis une assignation à comparaître pour des dossiers classifiés à Mar-a-Lago, Trump a cherché à défier l’ordre, disant à ses avocats: « Je ne veux pas que quelqu’un regarde dans mes boîtes », selon les notes d’un avocat détaillé dans l’acte d’accusation.

Lorsqu’un grand jury en mai 2022 a délivré une assignation à comparaître pour des dossiers classifiés à Mar-a-Lago, Trump aurait cherché à défier l’ordre. (Joe Raedle/Getty Images)

Trump a demandé à ses avocats s’il valait mieux « que nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici », selon les souvenirs de l’avocat.

‘Arrachez-le’

L’un des avocats de Trump en juin 2022 a identifié 38 documents avec des marques « classifiées » et les a mis dans un dossier, qu’il a scellé avec du ruban adhésif.

Il est ensuite allé voir Trump, qui a demandé à l’avocat : « Avez-vous trouvé quelque chose ? C’est mauvais ?… C’est bon ? »

L’avocat a déclaré aux enquêteurs fédéraux qu’il avait discuté du dossier avec Trump et que l’ancien président avait fait un geste suggérant qu’il voulait que l’avocat identifie « tout ce qui est vraiment mauvais » et « vous savez, arrachez-le ».

Une partie de l’acte d’accusation contre Trump est photographiée vendredi. (Jon Elswick/Associated Press)

L’avocat a précisé que Trump n’avait pas formulé de telles instructions au-delà de ce « mouvement d’arrachage ».

L’avocat a déclaré qu’il n’avait rien « récupéré » du dossier, mais qu’il avait immédiatement contacté le FBI et un autre avocat de Trump.

Valet a dit de bouger, de cacher les boîtes

Trump a dit à son valet Walt Nauta « de déplacer des boîtes de documents pour les dissimuler » au FBI, au grand jury et à l’un de ses propres avocats, selon l’acte d’accusation.

L’ancien président a convenu lors d’une réunion le 23 mai 2022 avec ses avocats que l’un d’eux reviendrait ultérieurement pour examiner les boîtes de stockage de Mar-a-Lago à la recherche de documents classifiés.

Trump a dit à son valet Walt Nauta « de déplacer des boîtes de documents pour les dissimuler » au FBI, au grand jury et à l’un de ses propres avocats, selon l’acte d’accusation. (Jim Bourg/Reuters)

Avant que l’avocat ne puisse revenir, ont déclaré les procureurs, Trump a ordonné à Nauta de retirer 64 boîtes de la salle de stockage et de les apporter à sa résidence.

Il a demandé à Nauta de rendre 30 boîtes juste avant que l’avocat ne se présente pour chercher des documents, selon l’acte d’accusation.

Les avocats de Trump ont remis certains dossiers aux autorités le 3 juin 2022.

Trump a déclaré à ses avocats qu’il était « un livre ouvert », même si plus tôt dans la journée, Nauta avait chargé « plusieurs des boîtes de Trump … sur des avions qui ont transporté Trump et sa famille vers le nord pendant l’été », selon l’acte d’accusation.