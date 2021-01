Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny prend son siège pour un vol Berlin-Moscou le 17 janvier. Il a été arrêté après son arrivée. | Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Navalny savait qu’il y avait une chance qu’il soit arrêté une fois de retour en Russie.

Alexei Navalny, le principal critique du président russe Vladimir Poutine, vient d’être arrêté à son retour à Moscou – cinq mois après avoir failli mourir des suites d’une attaque au poison dirigée par le gouvernement.

Navalny est tombé malade dans un aéroport sibérien avant de prendre un vol pour Moscou en août dernier. Son équipe ne pensait pas que les hôpitaux russes lui prodiguaient des soins appropriés ou en faisaient assez pour comprendre ce qui lui était arrivé, alors avec l’aide d’un groupe humanitaire basé à Berlin, ils ont déplacé Navalny en Allemagne pour se rétablir. Un important organisme de surveillance des armes chimiques a confirmé en octobre dernier que Navalny avait été empoisonné au novichok, un agent neurotoxique mortel que le gouvernement russe était connu pour utiliser contre des dissidents politiques.

Navalny est resté en Allemagne pendant des mois, travaillant avec des journalistes pour découvrir ce qui lui était arrivé tout en jurant toujours de retourner en Russie. Un rapport de CNN et Bellingcat implique clairement le gouvernement russe pour avoir presque tué Navalny, et semblerait impliquer Poutine dans l’empoisonnement, étant donné qu’une telle opération nécessiterait presque certainement l’approbation de Poutine. Et dans des vidéos YouTube vues plus de 40 millions de fois, Navalny a directement accusé le Kremlin d’avoir tenté de le tuer.

Depuis, le gouvernement de Poutine a fait tout ce qu’il pouvait pour dissuader Navalny de rentrer chez lui.

À la fin de l’année dernière, la Russie l’a placé sur sa liste fédérale de recherche, affirmant qu’il évitait les inspecteurs à l’étranger. Dans le cadre d’une peine de probation dans une affaire de détournement de fonds en 2014, Navalny a dû se renseigner régulièrement auprès de ces autorités fédérales. Navalny affirme que les accusations de détournement de fonds sont motivées par des motifs politiques.

Même avec la menace d’arrestation qui pèse sur lui, Navalny s’est envolé pour Moscou dimanche tout en minimisant les craintes généralisées selon lesquelles il serait détenu à son arrivée. « C’est impossible», A-t-il dit aux gens à bord de son vol, alors que les autorités russes lui avaient dit qu’il ferait l’objet d’une arrestation. «Je me sens comme un citoyen russe qui a parfaitement le droit de rentrer chez moi.»

Ce n’était pas impossible: Vidéo montre un fonctionnaire – on ne sait pas de quel service de sécurité – s’approchant de Navalny à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou (il devait initialement arriver dans un autre aéroport, mais son vol a été détourné de manière inattendue) près du contrôle des passeports. Navalny embrasse alors sa femme, Yulia, avant de partir avec le fonctionnaire et d’autres gardes.

L’avocat de Navalny n’a pas été autorisé à l’accompagner car il avait apparemment passé la douane. Le pays service pénitentiaire fédéral dit maintenant que Navalny sera détenu en attendant une audience pour la violation présumée de sa probation.

Ce genre de chose n’est pas nouveau pour Navalny. Comme mentionné, il a déjà été arrêté – et même empoisonné auparavant – il est donc possible qu’il soit finalement libéré et revienne à la tête du mouvement anti-Poutine de la Russie. Parfois, le Kremlin veut simplement rappeler à Navalny qui est en charge et ralentir son travail, d’une manière qui tente de maintenir l’illusion de la démocratie russe.

Mais il est également possible que Poutine l’ait eu, d’autant plus qu’il cherche à rester au pouvoir à vie. Supprimer son principal ennemi politique faciliterait sûrement un tel stratagème, bien qu’il puisse inviter la condamnation d’autres pays, y compris les États-Unis nouvellement dirigés par le président élu Joe Biden.

Quelques heures après la détention de Navalny, nouveau conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a tweeté une déclaration condamnant la détention du critique de Poutine. « Monsieur. Navalny devrait être immédiatement libéré et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables », a-t-il écrit.

Si l’équipe de Navalny est inquiète, elle ne montre pas ses inquiétudes publiquement. «Il n’a pas peur. Je n’ai pas non plus peur et je vous invite tous à ne pas avoir peur. » Yulia Navalnaya, A déclaré l’épouse de Navalny à des supporters à l’extérieur de l’aéroport.