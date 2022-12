5 minutes qui vous feront aimer le chant jazz

◆ ◆ ◆

Kurt Elling, chanteur

S’il y a un enregistrement d’une chanson qui manifeste chaque élément du chant jazz à son plus haut niveau, c’est celui de Betty Carter chantant “Spring Can Really Hang You Up the Most”, de “The Audience With Betty Carter” (1980). Enregistré en direct (sans “correctifs” de studio), Carter diffuse sa signature et son identité sonore indubitable à partir d’un seul soupir d’ouverture. À partir de là, elle réinvente spontanément la mélodie originale de la chanson dans son intégralité, non pas pour « montrer » ou exclure le public, mais au service de l’histoire de la composition et de l’expérience émotionnelle du public. Ses techniques lui permettent d’être totalement transparente, émotionnellement, à son public. C’est une philosophe de l’amour, une comédienne, une orpheline au cœur brisé et une artiste au-delà de ses années. Dans une performance tour de force, elle montre qu’elle a maîtrisé et métabolisé chaque facette individuelle du chant jazz de telle manière que son travail est devenu homogène et solide. L’interaction musicale intime avec sa section rythmique (John Hicks, piano ; Curtis Lundy, basse ; Kenny Washington, batterie) – probablement la meilleure dans une carrière qu’elle a peuplée des meilleurs du secteur – montre qu’elle est une chef d’orchestre accomplie. Cette performance plaide en faveur de Betty Carter comme étant la plus absolue : la virtuose au sommet d’une lignée de maîtres musicaux définitifs.