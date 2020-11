5 mensonges sur la perte de graisse

Si vous lisez cet article, il est probable que vous ayez essayé un certain nombre de méthodes pour perdre de la graisse corporelle, en particulier la graisse autour du ventre, des cuisses et des membres. Il est également probable que malgré les tendances les plus en vogue en matière de perte de poids impliquant un régime alimentaire ou de l’exercice, vous ayez été incapable de perdre de la graisse ou vous ne la perdiez que pour la retrouver peu de temps après.

L’une des principales raisons pour lesquelles cela pourrait se produire est que vous n’allez pas perdre du poids de la bonne façon. Non seulement la désinformation et les mythes sur la perte de poids sont répandus à travers le monde, mais il existe une telle variété et une telle abondance d’informations contradictoires qu’il est très facile d’être induit en erreur. Voici quelques-uns de ces mensonges, notamment sur la perte de graisse, auxquels vous devriez cesser de croire aveuglément.

Mensonge 1: vous pouvez cibler la graisse dans une zone et la perdre.

Appelez cela la réduction ponctuelle ou la perte de graisse ciblée, ce n’est tout simplement pas possible. Bien sûr, vous avez peut-être entendu dire que faire des craquements vous aidera à perdre la graisse du ventre ou qu’un autre exercice cible la graisse dans vos membres seulement, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

La quantité de graisse que votre corps brûle dépend de votre métabolisme et de votre niveau de forme physique, c’est pourquoi, au lieu d’une perte de graisse ciblée, vous devez vous concentrer sur la réduction des graisses de tout votre corps. Travailler sur tous les muscles de votre corps, même les muscles du plancher pelvien, est le meilleur moyen de perdre de la graisse et de développer vos muscles pour la force, l’endurance et la forme physique.

Mensonge 2: Vous devez supprimer les graisses et les glucides de votre alimentation pour perdre de la graisse corporelle.

Les graisses et les glucides ont mauvaise réputation et c’est simplement parce qu’un apport élevé en graisses saturées, en graisses trans et en glucides simples est lié à une prise de poids, un taux de cholestérol élevé, l’obésité et même des maladies cardiaques.

Mais il y a beaucoup plus dans les graisses et les glucides et certains d’entre eux jouent un rôle clé dans une perte de poids saine. L’inclusion d’acides gras monoinsaturés (AGMI) et d’acides gras polyinsaturés (AGPI) comme les oméga-3 et les oméga-6 est essentielle pour votre bien-être, tout comme la consommation de glucides complexes comme les grains entiers et les sources de fibres alimentaires comme les fruits et les légumes.

Mensonge 3: Suivre une tendance alimentaire particulière vous aidera à perdre de la graisse.

Les tendances en matière de régime alimentaire sont maintenant un centime une douzaine et la plupart d’entre elles ne parviennent pas à vous offrir une perte de graisse soutenue et à long terme malgré leur attrait, leurs avenants de célébrités et leurs grandes promesses. Cela est dû à deux raisons: premièrement, les tendances alimentaires sont rarement saines ou équilibrées et vous risquez de les abandonner bientôt et deuxièmement, le corps de chacun est différent et réagit différemment à ces tendances alimentaires.

Au lieu de suivre un nouveau régime à la mode, consultez un nutritionniste et obtenez un régime amaigrissant adapté à vos besoins. De cette façon, vous ne gaspillerez pas simplement dans l’espoir de perdre de la graisse, mais vous prospérerez en devenant plus mince.

Mensonge 4: Manger uniquement des aliments étiquetés «régime» ou «sans gras» vous aidera à perdre du gras.

Il n’y a peut-être rien de plus trompeur que les étiquettes alimentaires qui crient «régime», «sans gras» ou «sans sucre». Au lieu de vous fier aveuglément à ces étiquettes, retournez simplement le paquet de «nourriture diététique» et vérifiez la table des matières et la répartition nutritionnelle. Vous pouvez trouver des faveurs artificielles, des édulcorants et des aliments transformés, qui contribuent tous au gain de graisse. Non seulement ces aliments sont susceptibles d’être remplis de calories vides, mais il est également probable que vous manquiez la véritable nutrition brûle les graisses que les aliments sains et frais peuvent fournir pendant que vous vous y adonnez. Manger des aliments frais, de saison et simplement cuits est votre meilleur pari pour une perte de graisse durable.

Mensonge 5: Vous pouvez manger n’importe quoi tant que vous faites de l’exercice pour perdre du gras.

Votre corps a besoin d’énergie provenant des aliments pour effectuer correctement ses activités, y compris l’exercice. Naturellement, si vous ne mangez pas les bonnes choses, vous ne pourrez pas tirer le meilleur parti de votre programme d’exercice, quelle que soit son intensité. C’est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas manger n’importe quoi simplement parce que vous faites du yoga ou du HIIT ou les deux tous les jours. Une bonne perte de graisse n’est possible que si le bon équilibre est trouvé entre votre alimentation et votre programme d’exercice.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.