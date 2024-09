5 membres du conseil scolaire local affirment que faire plus avec moins ne permettra pas de maintenir l’éducation publique dans l’Utah

Emily Syphus, membre du conseil d’éducation du district scolaire du comté de Tooele, reconnaît que ces dernières années, la législature de l’Utah a alloué un financement à l’éducation qui « en termes de pourcentage est historiquement élevé ».

« Et nous en sommes reconnaissants », a-t-elle déclaré lors d’une réunion lundi avec le comité de rédaction du Deseret News et de KSL.

Mais entre l’inflation, les mandats non financés ou sous-financés, les problèmes de comportement croissants des élèves et la faim, les districts scolaires ont du mal à répondre aux défis croissants. Elle compare cela à une demande d’organisation d’un dîner pour 100 personnes et à un don de seulement 50 dollars pour le faire.

« Ils ont organisé un dîner extraordinaire et ils le font depuis des années. Mais le problème est qu’on leur demande de faire de plus en plus avec de moins en moins de moyens », a déclaré Syphus.

« Le parti a donc de plus en plus de besoins. Il y a plus de gens à nourrir et l’argent dont ils disposent ne vaut plus autant. Tôt ou tard, il sera donc impossible de nourrir tout le monde et de prendre soin de tout le monde comme il se doit », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas seulement une question de financement, c’est aussi une pénurie d’éducateurs, en particulier d’éducateurs spécialisés, a-t-elle déclaré.

Il y a 99 enseignants en éducation spécialisée dans les écoles du comté de Tooele, mais 20 d’entre eux ne sont pas certifiés, a-t-elle déclaré.

« Ils travaillent sur leur voie alternative vers l’obtention d’un permis d’exercice, et six d’entre eux sont en fait des remplaçants permanents. Ces 26 personnes ne sont donc pas en mesure de gérer les dossiers et de gérer tous les dossiers qui doivent être traités, car c’est la loi fédérale. Ces personnes ne sont donc même pas en mesure de le faire », a déclaré Syphus.

Malgré le fait que plusieurs districts scolaires de l’Utah offrent aux enseignants des salaires de départ de 60 000 dollars, de moins en moins d’étudiants se spécialisent dans l’éducation, de sorte qu’il y a peu d’enseignants qualifiés dans le domaine universitaire.

Affectation de l’impôt sur le revenu

En novembre, les électeurs de l’Utah décideront s’ils veulent supprimer la partie de l’impôt sur le revenu qui limite son utilisation à l’éducation publique, à l’enseignement supérieur et aux services aux enfants et aux personnes handicapées. Si les électeurs approuvent un amendement à la Constitution de l’Utah supprimant la partie de l’impôt sur les produits alimentaires qui leur est réservée, les législateurs de l’État élimineront la partie de l’impôt sur les produits alimentaires qui leur est réservée.

L’autre législation qui entrerait en vigueur si les électeurs approuvent l’amendement constitutionnel est décrite comme une mesure de « non-responsabilité » cela permettrait de garantir que certains financements de l’éducation publique de l’État resteraient en place pendant cinq à dix ans si les inscriptions diminuent comme prévu.

Les dirigeants législatifs affirment que l’élimination de l’affectation spéciale les aiderait à faire face aux contraintes budgétaires à un moment où les recettes de l’impôt sur le revenu augmentent et celles de la taxe de vente se contractent.

Bien qu’aucun des cinq membres du conseil scolaire local représentant les districts d’Alpine, Canyons, Davis, Tooele et Wasatch n’ait pris position sur l’amendement constitutionnel proposé au nom de leurs conseils respectifs, certains ont déclaré qu’en tant que membres individuels du conseil, ils s’y opposaient.

En plus des pressions inflationnistes, les écoles sont de plus en plus devenues des filets de sécurité, les éducateurs étant contraints de répondre à certains besoins fondamentaux des enfants, comme la nourriture et les vêtements, payant souvent de leur propre poche les nécessités des élèves.

Il y a également eu une augmentation significative de la demande de services de santé mentale pour les étudiants et les éducateurs signalant des problèmes de comportement dans leurs classes, a déclaré John Robison, membre du conseil d’éducation du district scolaire de Davis.

« Dans le district scolaire de Davis, nous avons constaté une augmentation de 220 % des séances de thérapie proposées aux élèves entre l’année scolaire 2021-22 et 2023-24 », a-t-il déclaré. Onze pour cent de plus d’élèves ont déclaré se sentir déprimés lors de la dernière enquête biennale menée auprès des élèves sur la santé et la prévention des risques, administrée par le district scolaire.

Une enseignante mentor a indiqué qu’elle reçoit normalement trois à quatre demandes d’un directeur d’école pour aider un enseignant expérimenté à gérer sa classe.

« L’année dernière, elle a reçu plus de 20 demandes, ce qui fait que les problèmes que nous constatons ont augmenté de manière significative. Nos écoles publiques sont toutefois limitées en termes de disponibilité des ressources dont nous avons besoin pour faire face à ces problèmes, c’est-à-dire en termes de programmes et, plus important encore, de main-d’œuvre », a-t-il déclaré.

Les éducateurs exceptionnels de l’Utah trouveront des moyens de prendre soin des élèves, a-t-il déclaré. « Ils vont faire des sacrifices en silence et ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour répondre aux besoins de bien-être de leurs élèves. Mais il existe un besoin important… de financement qui peut les aider à se préparer à répondre aux besoins auxquels ils sont confrontés », a déclaré Robison.

Julie King, membre du conseil d’éducation du district scolaire alpin, a déclaré que « les besoins des élèves dépassent les capacités des adultes et que ce n’est pas un processus durable ».

Les éducateurs et le personnel scolaire subissent des traumatismes liés à leurs expériences à l’école, a-t-elle déclaré.

« J’ai eu un élève dans l’une de mes écoles qui a tenté de se suicider dans l’établissement et qui était tellement en état d’automutilation que le personnel a dû l’attaquer et lui retirer une arme. Les membres du personnel sont rentrés chez eux avec des taches de sang d’enfant sur leurs vêtements », a-t-elle déclaré.

Lorsque des étudiants se suicident, cela a un impact profond sur leurs camarades et sur les enseignants, a-t-elle déclaré.

« Je ne peux pas vous décrire la dynamique physique que cela représente d’entrer dans une salle de classe où un enfant avait l’habitude de s’asseoir et de voir une chaise vide tous les jours pendant le reste de l’année scolaire. … Nous sommes à un point où si nous n’investissons pas davantage dans la santé mentale, dans le filet de sécurité sociale que les écoles mettent en place, si nous ne faisons pas un investissement important maintenant, il y aura des conséquences pour les décennies à venir qui vont être incroyablement coûteuses pour nous », a-t-elle déclaré.

Amanda Oaks, membre du conseil d’éducation de Canyons, a déclaré que les législateurs de l’Utah sont « fiers du fait que nous soyons les derniers en termes de financement et que nous obtenions des résultats aussi élevés ».

L’État prélève plus d’impôt sur le revenu que ce que la législature de l’Utah dirigée par le GOP veut affecter, car elle prône une responsabilité fiscale, a-t-elle déclaré.

Mais il existe des besoins non satisfaits que les districts locaux doivent résoudre eux-mêmes. L’année dernière, le district scolaire a dû faire face à une augmentation de 20 % des coûts en raison de l’inflation.

« Donc, lorsque la législature revient et dit : « Nous accordons un ajustement d’inflation de 3 %, nous manquons toujours de 17 % et cela vient de quelque part », a déclaré Oaks.

Oaks a déclaré qu’elle ne pouvait pas exprimer de manière adéquate le degré de risque que courent les districts scolaires locaux en raison des pressions financières croissantes qui ont un impact sur les soutiens pédagogiques et autres fournis par les écoles.

« Si le système s’effondre, si des générations d’enfants ne reçoivent pas l’éducation adéquate et le soutien que le législateur nous a demandé de leur fournir, le nombre de crimes que nous allons voir augmenter, la dépendance aux services sociaux dans un environnement où il est déjà difficile de trouver des policiers et d’autres professionnels du soutien, cela va être assez effrayant », a-t-elle déclaré.

Oaks a ajouté que les augmentations d’impôts qui seront nécessaires à long terme pour soutenir ces projets sont époustouflantes. Je pense donc que si vous investissez dans un service social, l’éducation vous offrira toujours le meilleur rapport qualité-prix.