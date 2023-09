5 membres de l’équipe de secours militaire grecque tués lors d’une mission de secours contre les inondations en Libye

Les forces armées grecques ont déclaré trois jours de deuil national après la mort de cinq membres d’une équipe militaire de secours dans un accident de la route en Libye, frappée par des inondations.

Les corps des cinq personnes – trois responsables militaires et deux civils – ont été rapatriés par avion vers une base militaire près d’Athènes tôt lundi, avec ceux de 13 membres de l’équipe blessés qui ont été transportés vers des hôpitaux militaires de la capitale grecque.

Un bus transportant l’équipe grecque s’est écrasé dimanche alors qu’il se dirigeait vers la ville de Derna, qui a subi des inondations dévastatrices. Le bus a heurté une voiture venant en sens inverse, tuant également trois passagers libyens, selon des responsables libyens.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE GRÈCE SE REND EN TURQUIE POUR APAISER LES TENSIONS ENTRE 2 MEMBRES DE L’OTAN

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous sommes tous choqués par la mort des sauveteurs qui participaient à une mission humanitaire pour montrer leur solidarité envers le peuple libyen qui souffre », a déclaré la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou. « Je suis profondément attristé par leur décès inattendu. »

Les fortes pluies provoquées par la tempête méditerranéenne Daniel ont provoqué il y a une semaine des inondations massives dans l’est de la Libye. Il a submergé les deux barrages, créant un mur d’eau à travers la ville côtière de Derna, tuant au moins 11 000 personnes. Plus de 10 000 personnes sont portées disparues et présumées mortes. Des quartiers entiers ont été détruits lorsque les eaux de crue ont emporté les ponts, les voitures et les gens vers la mer.

Avant de traverser la Méditerranée, la tempête a causé d’importants dégâts dans le centre de la Grèce, où de nombreuses zones restent inondées.