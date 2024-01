5 meilleurs suppléments anti-âge, selon un médecin — Best Life

Votre âge est supérieur au nombre de voyages que vous avez effectués autour du soleil. Oui, votre âge chronologique représente le nombre d’années que vous avez vécu. Cependant, il existe une deuxième façon de mesurer le vieillissement : l’âge biologique, ou l’âge de vos cellules en fonction de votre état de santé. Les experts affirment que certaines interventions, notamment les suppléments anti-âge, peuvent vous aider à réduire votre âge biologique, ce qui revient essentiellement à remonter le temps. Cela pourrait se traduire par une durée de santé plus longue ou par le nombre d’années que vous passerez en bonne santé et sans maladie.

C’est pourquoi nous avons parlé à Kien VuuMD, médecin triplement certifié et fondateur de Performances et longévité du Vuu MD, pour savoir quels compléments alimentaires sont les meilleurs pour lutter contre le vieillissement prématuré. Il a identifié ses « cinq suppléments pour prospérer » : cinq suppléments qui, selon lui, brisent les barrières de la recherche anti-âge.

« Le cheminement vers la longévité consiste à enrichir la qualité de vie à chaque étape. Alors que nous continuons à découvrir les secrets du vieillissement, restons proactifs et ouverts aux solutions innovantes qu’offriront 2024 et au-delà », dit-il. Poursuivez votre lecture pour découvrir quels sont les cinq suppléments anti-âge à surveiller cette année.

5 meilleurs suppléments anti-âge

1. Urolithine A

L’urolithine A ne se trouve pas dans les sources alimentaires, mais elle peut être produite dans l’intestin après avoir mangé des aliments comme les noix, les baies, les grenades et les raisins muscadines. Vuu dit qu’il possède de puissantes propriétés anti-âge qui peuvent aider à réparer vos cellules.

“Un sous-produit des bactéries intestinales métabolisant les ellagitanins, l’urolithine A attire l’attention pour sa capacité à rajeunir les mitochondries, les centrales électriques de nos cellules”, explique Vuu. “Il favorise la mitophagie, en aidant à recycler les mitochondries endommagées, ce qui est crucial pour maintenir la vitalité cellulaire. Ses effets prometteurs sur la force musculaire et la santé des mitochondries, en particulier chez les populations vieillissantes, font de l’Urolithine A un complément de premier ordre.”

2. Mononucléotide nicotinamide (NMN)

La plupart des gens n’ont pas entendu parler des niveaux de NAD+, mais ils constituent un aspect important de la santé cellulaire.

“Le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) est un cofacteur important dans toutes les cellules vivantes impliqué dans les processus biologiques fondamentaux, à savoir le métabolisme, la signalisation cellulaire, l’expression des gènes, la réparation de l’ADN, entre autres”, explique un chercheur. Etude 2018 publié dans la revue Médecine translationnelle du vieillissement.

“L’épuisement du NAD+ a été associé à des caractéristiques du vieillissement et peut être à l’origine d’un large éventail de maladies liées à l’âge, telles que les troubles métaboliques, le cancer et les maladies neurodégénératives”, écrivent les chercheurs.

Par conséquent, Vuu recommande le supplément Nicotinamide Mononucléotide (NMN) pour lutter contre le vieillissement, car il peut aider à restaurer votre NAD+ à un niveau plus élevé à mesure qu’il diminue avec l’âge.

“L’augmentation du NAD+ peut améliorer le métabolisme énergétique et contrecarrer le déclin physiologique lié à l’âge”, partage-t-il. “L’impact du NMN sur divers systèmes corporels en fait un complément intéressant pour ceux qui s’intéressent au vieillissement holistique.”

3. Spermidine

Ensuite, Vuu dit que la spermidine, une polyamine naturelle, a récemment été mise en lumière pour son potentiel à prolonger la durée de vie et à améliorer la santé.

En fait, selon un Etude 2023 dans Rapports scientifiques, il a été démontré que le processus normal de vieillissement réduit les concentrations naturelles de spermidine dans l’organisme. “Cela n’est pas observé chez les centenaires, qui présentent une concentration relativement élevée de spermidine”, indique l’étude.

Vuu dit que c’est là que les suppléments entrent en jeu. “On pense qu’ils favorisent l’autophagie, un processus de renouvellement cellulaire essentiel lié à la santé cardiovasculaire et à la fonction cognitive. Les nombreux bienfaits cellulaires de la spermidine en font un complément incontournable aux régimes anti-âge”, explique-t-il.ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

4. Fisétine

Cellules sénescentes sont ceux qui ont commencé à se détériorer avec l’âge, libérant des molécules inflammatoires dans les tissus environnants. Les sénolytiques sont des médicaments ou des suppléments utilisés pour éliminer ces cellules sénescentes, aidant ainsi à retarder ou à prévenir les maladies liées à l’âge.

“La fisetine gagne du terrain grâce à ses propriétés sénolytiques et à sa capacité à éliminer les cellules sénescentes qui contribuent au vieillissement et aux maladies liées à l’âge”, explique Vuu. “En réduisant l’accumulation de ces cellules dysfonctionnelles, la Fisetin peut avoir un impact significatif sur le processus de vieillissement et améliorer la santé globale.”

5. Curcumine

Enfin, on pense que les suppléments de curcumine combattent le vieillissement en réduisant le stress oxydatif et l’inflammation, améliorant ainsi la santé cardiaque. santé du cerveauet plus.

“Le composé actif du curcuma, la curcumine, est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes”, explique Vuu. “Comme l’inflammation chronique joue un rôle crucial dans le vieillissement, la capacité de la curcumine à atténuer ces processus la positionne comme un complément précieux dans les stratégies anti-âge.”

Le médecin souligne que même si ces suppléments représentent des frontières passionnantes dans la quête de longévité, vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau supplément afin de vous assurer qu’il correspond à vos besoins et objectifs en matière de santé.

“Adopter une approche holistique, combinant ces suppléments avec un mode de vie sain est essentiel pour maximiser leurs bienfaits”, dit-il.

