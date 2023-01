5 meilleurs services de psychiatrie en ligne en 2023

Les patients peuvent désormais recevoir un traitement, assister à des rendez-vous de suivi et même obtenir une ordonnance médicale, le tout dans le confort de leur foyer grâce à Télésanté. Les patients vivant n’importe où peuvent sauter sur une vidéo ou un appel téléphonique rapide et obtenir l’aide dont ils ont besoin auprès de prestataires de soins de santé du monde entier.

Il en va de même pour les professionnels de la santé mentale, qui ont vu demande importante de services de télépsychiatrie. Les psychiatres peuvent désormais voir des patients et prescrire des médicaments en ligne.

Qu’est-ce qu’un psychiatre ?

Avant de décider si un psychiatre vous convient, une distinction doit être faite entre les termes « psychologue » et « psychiatre ». Psychologues sont des professionnels de la santé mentale qui fournissent des conseils psychologiques (tels que thérapie) mais sont incapables de prescrire des médicaments. D’autre part, psychiatres se spécialiser dans le traitement et le diagnostic des troubles de santé mentale et peut prescrire médicament comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, les stimulants, les antipsychotiques ou les stabilisateurs de l’humeur. Bien que les deux soient hautement qualifiés et formés, seuls les psychiatres sont des médecins.

Si vous avez besoin de médicaments et de conseils, vous devrez peut-être consulter à la fois un psychologue et un psychiatre.

La psychiatrie en ligne est-elle efficace ?

Les psychiatres en ligne sont les meilleurs pour ceux qui ont des horaires chargés. Ils réduisent le temps de déplacement, les salles d’attente inconfortables et, selon les recherches, peuvent coûtent même moins cher que la psychiatrie traditionnelle en personne. Tout cela semble positif, mais est-ce aussi efficace ? La même étude conclut que « la télépsychiatrie est une approche faisable et acceptable », surtout pour les jeunes et communautés vulnérables et mal desservies.

Nous avons rassemblé une liste organisée des meilleures plates-formes de psychiatrie en ligne en fonction de l’abordabilité, de l’accessibilité, de la commodité et du niveau de professionnalisme.

Capture d’écran par Caroline Igo/CNET Talkspace commence notre liste des meilleurs services de psychiatrie en ligne. La société basée sur une application fournit une gestion des médicaments aux personnes souffrant d’anxiété, de dépression, d’insomnie, de trouble bipolaire, de trouble de la personnalité limite, de trouble de stress post-traumatique et de trouble obsessionnel-compulsif. Le démarrage des services est facile. Faites une évaluation rapide pour déterminer le bon psychiatre pour vous et répondez aux questions concernant l’assurance, l’emplacement et la préférence de sexe d’un fournisseur. Talkspace prendra alors jusqu’à 48 heures pour vous jumeler avec un psychiatre ou une infirmière praticienne agréé. Une première session coûte 249 $ et toute session de suivi ultérieure est de 125 $. Des forfaits pour les nouveaux clients sont également disponibles, avec une première séance et un rendez-vous de suivi à partir de 365 $, trois rendez-vous de suivi à 565 $ et six rendez-vous de suivi à 849 $. Avantages de Talkspace: Les clients bénéficiant d’avantages hors réseau peuvent soumettre des réclamations et se faire rembourser environ 50 à 90 % du coût

Les sessions vidéo en direct sont disponibles sur le Web ou sur l’application pour Android ou Apple

Si vous n’aimez pas votre fournisseur initial, vous pouvez passer à un autre sans frais Inconvénients de Talkspace: Talkspace n’accepte que les assurances Premera, Cigna, Gatorcare et Optum

La livraison de médicaments n’est disponible que si votre assurance le permet

Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas utiliser les services de Talkspace

Capture d’écran par Caroline Igo/CNET Abréviation de “American well”, Amwell est un service de télésanté basé à Boston, MA. La société nationale prescrit des médicaments aux personnes souffrant d’anxiété, de trouble bipolaire, de troubles cognitifs, de dépression, de troubles de l’alimentation, d’insomnie, de TOC et de SSPT. L’une des meilleures parties d’Amwell est sa capacité à collaborer avec votre médecin traitant et d’autres prestataires. Vous n’aurez jamais à payer pour des ordonnances ou des tests en double, et votre médecin traitant sera toujours au courant. Les inscriptions sont toujours gratuites. Amwell vous permet ensuite de parcourir les biographies personnelles, la formation et l’expérience de ses fournisseurs avant de choisir celui qui vous convient. Enfin, planifiez vos rendez-vous en ligne et discutez avec votre psychiatre par vidéo. La session initiale de 45 minutes coûte 279 $ et chaque session de suivi de 15 minutes coûte 109 $. Avantages d’Amwell: Amwell accepte une large gamme de assureurs

Les psychiatres sont disponibles les week-ends et les soirs

Vous pouvez choisir votre psychiatre parmi un large éventail d’options Inconvénients d’Amwell: Amwell est incapable de prescrire substances contrôlées (comme Adderall) mais donnera des recommandations à votre médecin traitant

Cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour correspondre avec un psychiatre et prendre rendez-vous

Amwell ne voit pas les patients de moins de 18 ans

Capture d’écran par Caroline Igo/CNET L’une des premières sociétés de télésanté en ligne, Teladoc a une longue histoire de prescription de médicaments pour les maladies générales (comme le rhume et la grippe, les allergies et les infections des sinus) et la santé mentale. L’entreprise aide les personnes souffrant de dépendance, d’anxiété, de dépression, de stress, de SSPT et autres. Il a également la planification la plus flexible des services de cette liste. Après votre inscription, il vous sera demandé de remplir un questionnaire ainsi que vos antécédents médicaux. Ensuite, vous pouvez choisir un fournisseur qui, selon vous, vous convient le mieux. Enfin, saisissez vos jours et heures préférés pendant lesquels vous êtes disponible pour une rencontre virtuelle. Chaque psychiatre est disponible sept jours sur sept de 7 h à 21 h, parfait pour ceux qui ont besoin de planifier en dehors des heures de travail. La session initiale commence à 299 $ et chaque suivi coûtera 119 $. Les services sont également disponibles au Canada. Avantages de Teladoc: Capable de choisir votre psychiatre à partir de photos et de courtes biographies

Peut programmer des sessions vidéo ou téléphoniques

Accès à la santé mentale des adolescents Inconvénients de Teladoc: Peut prendre jusqu’à une semaine pour être jumelé avec un psychiatre

Les prix sur le site Web ne sont pas très clairs, peuvent dépendre de votre assurance

Teladoc ne peut pas prescrire de substances contrôlées

Capture d’écran par Caroline Igo/CNET Brightside se concentre sur l’aide aux personnes souffrant d’anxiété et de dépression. Selon le site Internet“86 % des membres de Brightside se sentent mieux en 12 semaines.” Brightside est différent en ce sens que votre service est basé sur un abonnement. Vous serez facturé mensuellement, et bien que ce ne soit pas remboursable, vous pouvez annuler à tout moment. Brightside vous permet un accès illimité à votre psychiatre par message instantané via son application, des sessions vidéo en direct et des enregistrements. La mise en route est facile. Tout d’abord, faites une évaluation de votre santé mentale, puis Brightside vous mettra en contact avec un fournisseur qui créera un plan de traitement personnalisé pour vous. Les médicaments sont ensuite envoyés directement à votre porte. Le coût varie, mais l’abonnement mensuel commence à 95 $ pour des sessions illimitées. Avantages de Brightside: Vous pouvez commander vos médicaments à livrer

Trouver et rencontrer un psychiatre dès 48 heures

Les patients ont accès gratuitement à Les leçons d’auto-soins de Brightside Inconvénients de Brightside: Seules quelques assurances maladie sont acceptées (bien que d’autres plans soient à venir)

Les factures mensuelles ne sont pas remboursables

Vous ne pouvez pas choisir votre psychiatre

Capture d’écran par Caroline Igo/CNET Semblable à Teladoc, MDLive sert les patients souffrant à la fois de maladies générales et de problèmes de santé mentale. MDLive peut prescrire des médicaments aux personnes souffrant d’anxiété, de dépression, de trouble bipolaire, de traumatisme et de SSPT, de troubles paniques et d’autres problèmes de santé mentale. MDLive s’adresse aux enfants et adolescents âgés de 10 ans et plus. Les parents et les tuteurs ont la possibilité de choisir le prestataire de soins de leur enfant parmi une longue liste de professionnels de la santé mentale. Après vous être inscrit et avoir partagé la raison pour laquelle vous recherchez un psychiatre, vous pouvez choisir votre propre fournisseur. Connectez-vous ensuite avec votre psychiatre via votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Chaque séance durera de 15 à 30 minutes. La session initiale est de 284 $ et chaque suivi est de 108 $, selon la couverture d’assurance. Avantages de MDLive: Le service est disponible pour les enfants de plus de 10 ans

Trouver et rencontrer un fournisseur peut se faire en quelques jours seulement

Accepte un large éventail de fournisseurs d’assurance Inconvénients de MDLive: Un parent ou un tuteur doit être présent lors de la première session d’un enfant

Ne peut pas prescrire de stimulants ou de médicaments contrôlés par une substance

Les fournisseurs de MDLive ne peuvent pas fournir de documents pour les animaux handicapés ou de soutien émotionnel

Les patients poursuivent aide psychiatrique pour diverses raisons, qu’il s’agisse d’un besoin d’aide pour traverser la vie quotidienne, d’un profond sentiment de tristesse ou d’un éventuel diagnostic. Voir un psychiatre peut être un bon point de départ pour les patients désireux de trouver un soulagement.

Si vous portez de lourdes charges ou si vous voulez simplement discuter du début d’un traitement, un psychiatre peut vous convenir. Un prestataire peut également vous orienter dans la bonne direction si vous avez des questions sur le conseil ou la thérapie. Cependant, un psychologue n’est pas autorisé à vous prescrire des médicaments. Si les médicaments ou le diagnostic sont votre principale préoccupation, consultez un psychiatre.

Avant de choisir un psychiatre en ligne ou en personne, assurez-vous de prendre en considération votre fournisseur d’assurance maladie et toutes les préférences que vous attendez de votre psychiatre. Le bon psychiatre pour vous aura de l’expérience dans le traitement de votre domaine de préoccupation et travaillera avec votre horaire.

Comme toujours, parlez avec votre médecin traitant ou votre thérapeute avant de décider si un médicament ou un psychiatre vous convient.

Si vous avez des pensées suicidaires ou d’automutilation, demandez de l’aide immédiatement en composant le 911 ou le National Suicide Prevention Lifetime à 988.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.