5 meilleurs nouveaux films à regarder ce week-end sur Netflix, Max, Hulu et plus

Un autre week-end signifie une nouvelle récolte de nouveaux films formidables qui feront leurs débuts sur les meilleurs services de streaming. Mais avec autant d’options intéressantes, affiner ce qu’il faut regarder peut devenir une tâche et demie.

Alors laissez-nous ici, chez Tom’s Guide, faire le travail difficile pour vous. Nous avons rassemblé tous les succès et aucun des ratés pour faire de votre prochaine soirée cinéma un moment inoubliable. En tête du peloton cette semaine se trouvent deux thrillers captivants avec des prémisses uniques : le controversé « Trap » de M. Night Shyamalan sur Max et « Don’t Move » sur Netflix. Si vous êtes plutôt d’humeur pour un drame familial à la « Parasite », vous pouvez voir « Shoplifters » sur Tubi. Il y a aussi le dernier film de panda « Kung Fu » qui arrive sur Netflix ainsi qu’un horrible slasher sur une citrouille tueuse appelé « Carved » sur Hulu.

Alors sans plus attendre, voici les meilleurs nouveaux films en streaming à regarder ce week-end. Pour encore plus de recommandations sur ce qu’il faut regarder, consultez les 5 nouveaux films que vous devriez diffuser cet Halloween.

‘Piège’ (Max)

Comme beaucoup de films de M. Night Shyamalan, « Trap » a divisé le public malgré son succès au box-office. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même s’il s’agit de l’un des meilleurs du réalisateur légendaire, comme le disent certains fans.

Josh Hartnett incarne Cooper, selon toutes les apparences, un père de banlieue typique qui mène une double vie de tueur en série. Mais il tombe dans un piège lorsqu’il emmène sa fille adolescente, Riley (Ariel Donoghue) à un concert et se rend compte que l’endroit a été envahi par les forces de l’ordre qui tentent de le capturer avant son départ. Avec des performances délicieusement exagérées, des rebondissements fous et un récit surréaliste et campagnard, « Trap » est un film tout à fait unique qui en fait un film amusant à regarder, au moins.

Regardez sur Max. maintenant

« Kung Fu Panda 4 » (Netflix)

KUNG-FU PANDA 4 | Bande-annonce officielle – YouTube



Regarder dessus

Po (Jack Black) et les Furious Five sont de retour dans « Kung Fu Panda 4 », le dernier opus de la série animée bien-aimée de Dreamworks. Dans « Kung Fu Panda 4 », notre héros Po est à la croisée des chemins : devenir le chef spirituel de sa ville natale, la Vallée de la Paix, il doit renoncer à son titre de Dragon Warrior. Mais trouver un successeur approprié n’est pas une tâche facile.

Les choses empirent lorsqu’un nouveau méchant, le caméléon métamorphe (Viola Davis), interrompt la fête. Le caméléon peut prendre la forme des anciens ennemis de Po, imitant même leurs formidables styles de combat. Avec l’aide d’un nouvel allié, un renard rusé nommé Zhen (Awkwafina), Po se lance dans une mission visant à contrecarrer le complot infâme du caméléon avant de pouvoir voler les capacités de kung-fu de tous les maîtres des arts matériels en Chine.

Regardez sur Netflix maintenant

« Ne bouge pas » (Netflix)

NE BOUGEZ PAS | Bande-annonce officielle | Netflix-YouTube



Regarder dessus

Netflix a le vent en poupe avec les films originaux, et son dernier thriller « Don’t Move » poursuit la tendance. Réalisé par les réalisateurs Adam Schindler et Brian Netto et le producteur Sam Raimi, le film se déroule en temps réel alors qu’une mère en deuil nommée Iris (Kelsey Asbille) part en randonnée et se retrouve face à face avec un tueur sadique qui traque la forêt isolée. .

Elle croise la route d’un inconnu (Finn Wittrock) qui semble amical au début, mais ses véritables intentions insidieuses se révèlent lorsqu’il injecte à Iris un agent paralytique. Avec seulement quelques précieuses minutes avant que son corps ne s’éteigne complètement, elle tente d’échapper à son bourreau, mais c’est plus facile à dire qu’à faire lorsque la seule chose que vous pouvez filmer, ce sont vos yeux. Dans ce scénario de cauchemar effrayant, Iris pourra peut-être se cacher, mais il est hors de question de fuir.

Regardez sur Netflix maintenant

‘Voleurs à l’étalage’ (Tubi)

Voleurs à l’étalage – Bande-annonce officielle – YouTube



Regarder dessus

Si vous avez aimé « Parasite », vous devez consulter « Shoplifters » du scénariste et réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda. Comme les Kim, la famille Shibata vit ensemble dans la pauvreté et survit à peine. Après avoir perdu son emploi en raison d’une blessure, le patriarche Osamu (Lily Franky) et son fils Shota (Kairi Jō) recourent régulièrement au vol à l’étalage pour survivre, inventant même leur propre système de signaux manuels pour communiquer leurs marques.

Malgré leurs maigres moyens, les Shibata décident d’accueillir Yuri (Miyu Sasaki), après avoir découvert ce qu’ils pensent être des signes de maltraitance. Mais il ne faut pas longtemps avant que la famille découvre qu’elle est une enfant disparue au centre d’un complot bien plus vaste. Plus méditatif que Parasite, « Shoplifters » a mérité des éloges pour sa nuance et sa subtilité.

Regardez sur Tubi maintenant

‘Sculpté’ (Hulu)

C’est la saison des films slasher, et Hulu ne déçoit pas avec « Carved ». Ce film d’horreur et de comédie s’appuie sur son côté farfelu et gore tout en utilisant des techniques cinématographiques classiques des années 90 comme des marionnettes et des effets pratiques qui en font un régal amusant pour les yeux.

Il suit un groupe d’amis piégés dans un village de reconstitution d’Halloween traqués un par un par une citrouille tueuse mutée, qui semble conçue pour un facteur de dégoût maximal avec des vignes sortant de ses yeux et de sa bouche. Si vous recherchez une montre simple et effrayante sur laquelle lancer du pop-corn, « Carved » est tout ce que vous pourriez attendre d’un film B d’Halloween.

Regardez sur Hulu maintenant