5 meilleurs modèles de CV pour être embauché en 2024

Lorsque vous postulez à un emploi avec votre CV, il est essentiel de ne jamais négliger le fait que postuler à un emploi ne se limite pas au contenu qui met en valeur votre expérience professionnelle.

La mise en page, le design, la police, le nombre de pages et les sections que vous décidez d’inclure ou d’omettre sont tous essentiels pour augmenter vos chances d’être placé dans la pile d’entretien par le recruteur et, finalement, d’obtenir l’offre d’emploi.

Les recruteurs dépensant aussi peu qu’entre six à sept secondes en parcourant chaque CV avant de prendre une décision initiale, vous disposez d’une fenêtre très étroite pour faire une bonne première impression.

Par conséquent, le contenu, la qualité et l’esthétique globale de votre CV sont importants. Mais quels sont les meilleurs modèles de CV à utiliser en 2024 ? Comment savoir quel modèle de CV conviendra le mieux et répondra à toutes les attentes du recruteur et du responsable du recrutement ?

5 modèles de CV à utiliser en 2024

Commençons par un bref aperçu des différents types de modèles de CV qui existent actuellement et des objectifs pour lesquels ils sont couramment utilisés (les trois premiers constituent la base de tous les autres modèles) :

1. Modèle de CV chronologique

Ce style est le format de CV le plus courant auquel les gens ont tendance à penser lorsqu’ils tentent de rédiger un CV ; vous connaissez le genre : il commence par un bref résumé professionnel en haut (mais pas toujours) et répertorie généralement l’expérience professionnelle dans l’ordre chronologique inverse. Dans ce modèle de CV, l’accent est fortement mis sur vos titres de poste et vos rôles, et la formation suit vos antécédents professionnels.

À qui s’adresse-t-il le mieux : Des professionnels avec un parcours professionnel stable

2. Modèle de CV fonctionnel

Les styles de CV fonctionnels mettent l’accent sur vos aptitudes et compétences pour le poste, ainsi que sur les réalisations associées, suivis d’une section plus courte pour votre expérience professionnelle complémentaire. Bien que ce format puisse être utile dans certains cas, la plupart des recruteurs et des responsables du recrutement préfèrent le CV chronologique car il est plus facile à lire, tandis qu’un CV fonctionnel peut donner l’impression que vous cachez quelque chose.

À qui s’adresse-t-il le mieux : Ceux qui changent de carrière et ceux qui connaissent de grandes lacunes en matière d’emploi

3. Modèle de CV combiné/hybride

Ce modèle est idéal, car il comprend une section pour vos compétences pertinentes en haut, suivie de votre expérience professionnelle dans l’ordre chronologique inverse. C’est ce qu’on appelle une combinaison ou un hybride car il offre le meilleur des deux mondes : un mélange parfait du modèle de CV fonctionnel et du modèle de CV chronologique.

À qui s’adresse-t-il le mieux : La plupart des professionnels et ceux possédant un mélange unique d’expériences et de compétences

4. Modèle de CV créatif

Si vous travaillez dans le secteur de la création ou si vous postulez à des postes créatifs tels qu’artiste, designer, photographe ou même professionnel du marketing dans une agence, un visuel plus accrocheur serait peut-être préférable (bien sûr, en utilisant l’un des modèles ou formats listés ci-dessus).

Les modèles de CV créatifs utilisent des polices, des schémas de couleurs, des blocs et des icônes comme éléments de conception, ce qui vous permet de démontrer votre créativité, votre personnalité et votre flair, tout en conservant un aspect professionnel et facile à lire.

Il est essentiel de noter que les icônes, les graphiques et certaines dispositions de colonnes peuvent nuire à vos chances que l’ATS puisse analyser facilement votre CV, à des degrés divers.

Par conséquent, vous voudrez peut-être envisager d’avoir deux versions de votre CV : une qui est de conception plus minimaliste (que vous utilisez lorsque vous postulez à des emplois en ligne) et une autre qui est plus créative (qui peut être utilisée pour postuler à des emplois directement par courrier électronique). ).

À qui s’adresse-t-il le mieux : Professionnels de la création dans les industries créatives

5. Modèle de CV minimaliste

Un modèle minimaliste est propre, simple et facile à lire, ne contient pas d’éléments de conception inutiles et met l’accent sur la clarté en mettant l’accent sur le fond et le contenu plutôt que sur le style et le design. Ce format est généralement associé à un CV chronologique ou hybride (peut également être utilisé pour des CV fonctionnels) et présente des lignes épurées, des polices simples, tout en étant compatible ATS. Recherchez des modèles minimalistes ou même trouvez ou créez les vôtres sur Microsoft Word.

À qui s’adresse-t-il le mieux : Cadres, consultants et professionnels de la gestion, ainsi que pour des secteurs tels que la technologie, la finance et le droit.

Comment choisir le bon modèle de CV

Vous trouverez ci-dessous quelques considérations lors du choix d’un modèle de CV :

Pensez à ce qui est considéré comme acceptable dans le secteur d’activité de l’entreprise pour laquelle vous postulez. La mode, la publicité et le design auront des normes de CV différentes de celles du droit, de la finance ou de l’éducation, par exemple. Quel que soit le modèle que vous choisissez, votre objectif doit toujours être de donner la priorité à la lisibilité, de garder un CV court et concis (pas plus de 2 à 3 pages et de viser une seule page si possible) et d’utiliser des titres, des puces, des puces, des titres, des puces, des listes à puces, des titres et des puces standards et clairs. et un formatage cohérent partout. Tenez compte de votre niveau d’expérience : par exemple, en tant que diplômé, vous pourriez bénéficier d’opter pour des modèles de diplômés qui sont généralement soit des modèles combinés/hybrides, soit des modèles de CV fonctionnels, puisque vous aurez moins d’années d’expérience.

Où trouver des modèles de CV gratuits (et pas si gratuits)

Que vous soyez plutôt amateur de design ou que vous recherchiez quelque chose de moderne et de traditionnel, voici sept des meilleurs endroits pour trouver un modèle de CV :

Toile Zéty Microsoft Word NovoCV CVGenius Etsy Améliorer

En fin de compte, choisir le bon modèle de CV est une étape critique, mais seulement la première étape parmi tant d’autres, vous ne voulez donc pas passer autant de temps sur les fonctionnalités de conception que vous en perdriez la qualité. L’accent doit être mis sur la mise en valeur de vos compétences, de votre expérience et de vos réalisations d’une manière qui correspond à vos objectifs de carrière et aux attentes du secteur. Sélectionnez le bon modèle, incluez toutes les informations nécessaires adaptées au poste pour lequel vous postulez et présentez-vous au monde sous votre meilleur jour afin de pouvoir être embauché en 2024.