5 meilleurs jeux gratuits pour votre nouveau PC ou console

PC de jeu et les consoles de jeux font d’excellents cadeaux car elles offrent des centaines d’heures de divertissement. Ils “offrent” également des centaines de dollars de dépenses supplémentaires sous forme de nouveaux jeux et accessoires. Heureusement, de nombreux jeux ont adopté des modèles gratuits, vous permettant de tester votre nouvelle machine de jeu sans tous les coûts supplémentaires.

Nous avons dressé une liste de jeux gratuits populaires de différents genres, ainsi que quelques alternatives. N’oubliez pas qu’il existe également d’autres moyens d’obtenir des jeux gratuits. La boutique Epic Games offre périodiquement la possibilité de télécharger gratuitement des jeux autrement payants. Les membres Xbox Gold et PlayStation Plus ont également accès à une sélection mensuelle de jeux gratuits tant qu’ils restent abonnés.

Et bien qu’il ne s’agisse pas de jeux techniquement gratuits, il y a services d’abonnement aux jeux qui vous donnent accès à toutes sortes de jeux (y compris les exclusivités console) pour un prix mensuel relativement bas. Ces services sont de bonnes affaires si vous jouez à beaucoup de jeux.

Voici nos choix pour les meilleurs jeux gratuits à jouer sur votre nouveau système de jeu, que vous aimiez les tireurs, les combattants, les jeux de société, les MMO ou les jeux de simulation.

Tireur : Fortnite

Disponible au: , , ,

Consultez également : , , (PC uniquement)

La plupart des tireurs multijoueurs sont libres de jouer ces jours-ci, et nous devons en remercier Fortnite pour une grande partie de cela. Fortnite a commencé comme un jeu payant de survie en cas de catastrophe avant de bouleverser tout le paysage du jeu vidéo avec son mode Battle Royale gratuit. Désormais, le jeu propose différents types de jeux, notamment la construction zéro, le grondement d’équipe, la fête royale et des dizaines d’autres. Et avec le passage récent du jeu à Unreal Engine 5.1, il est plus beau que jamais sur les nouvelles consoles et plates-formes de jeu.

Jeu de combat : MultiVersus

Disponible sur: , ,

Consultez également :

Récemment lauréat des Game Awards du meilleur jeu de combat, MultiVersus associe le rythme effréné de Smash Bros. à des combattants plus techniques pour une expérience de jeu de combat vraiment unique. Le mode de jeu de base est des batailles 2v2 où la première équipe à quatre KO gagne. Choisissez parmi vos DC Comics préférés et d’autres personnages de Warner Bros., comme Bugs Bunny, Arya Stark, Wonder Woman et… Gizmo de Gremlins ?

Jeu de société : Fall Guys

Disponible au: , , ,

Consultez également : (PC, Mac, iOS uniquement), (PC, iOS, Android uniquement)

Fall Guys s’est un peu éloigné de son battage médiatique initial, soutenu par la pandémie, mais c’est toujours sans doute le meilleur jeu de société gratuit. Courez, sautez, trébuchez et tombez vers divers objectifs dans des mini-jeux tout en affrontant des dizaines de concurrents aux costumes comiques. Si vous aimez les mini-jeux Mario Party, Fall Guys propose une expérience similaire à plus grande échelle.

MMO : Final Fantasy XIV

Disponible sur: ,

Consultez également : (non disponible sur Switch), (PC uniquement)

L’essai gratuit de Final Fantasy XIV est devenu un peu un mème, mais c’est vraiment une bonne affaire – vous permettant de jouer gratuitement à tout le jeu de base et à la première extension. FFXIV a une base de joueurs exceptionnellement adaptée aux débutants, et les mises à jour récentes vous permettent de jouer dans des donjons avec des alliés contrôlés par ordinateur, ce qui signifie que vous n’avez même pas besoin de faire l’expérience de la partie “multijoueur” du “jeu de rôle en ligne massivement multijoueur”. Contrairement aux autres MMO, Final Fantasy XIV vous permet également de jouer à toutes les classes sur un seul compte, vous donnant encore plus de liberté pour jouer comme vous le souhaitez. Notez que les autres extensions sont payantes et que certaines fonctions telles que l’échange d’objets sont verrouillées pour les comptes gratuits, mais il y a beaucoup à faire dans l’essai gratuit.

Simulation : Les Sims 4

Disponible sur: , ,

Consultez également :

Si vous êtes moins intéressé à sauver le monde et que vous voulez simplement vous détendre avec un jeu qui vous permet de construire des choses et de vivre votre vie numérique, The Les Sims 4 est une excellente option. Le jeu est récemment devenu gratuit et propose des dizaines de packs DLC pour rendre le jeu plus esthétique, qu’il soit estival, effrayant, axé sur l’école ou presque tout autre thème auquel vous pouvez penser.