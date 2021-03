Dégageant du dynamisme et du style, Moon Moon Sen avait été une star à succès qui a captivé les téléspectateurs par sa charmante présence à l’écran. Souvenez-vous de son thriller psychologique, 100 jours. Ayant travaillé dans des films autres que Bollywood et Tollywood, la magnifique actrice a également joué dans des films Kannada, Malayalam, Telugu, Tamil et Marathi. Elle est diplômée du Somerville College d’Oxford et d’une maîtrise de l’Université de Jadavpur.

