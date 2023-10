Pour vous présenter cette liste des meilleurs écouteurs sans fil à moins de 100 $, nous avons rigoureusement testé les écouteurs suivants pendant trois à quatre semaines :

Lors de l’examen des écouteurs sans fil, nous nous sommes assurés de porter chaque paire dans les environnements suivants pendant une période de temps considérable :

Les deux derniers scénarios étaient particulièrement éclairants en termes de capacité des appareils à se déconnecter du monde extérieur et à distraire les voix humaines. Lors du transport du sac à la table jusqu’à l’extérieur, il était également intéressant de constater à quel point les écouteurs étaient portables.

Les facteurs supplémentaires pris en compte lors des tests comprennent :

Connectivité transparente : L’intérêt des écouteurs sans fil alimentés par Bluetooth est qu’ils pourront se connecter à vos appareils en un rien de temps et apporter un son de qualité directement à vos oreilles. Nous avons testé l’efficacité de chaque paire d’écouteurs lors du premier couplage avec un appareil, puis en mémorisant cette connexion à partir de là.

Qualité/richesse audio : La qualité sonore est une mesure assez subjective mais, comme le dit l’adage, tu le sauras quand tu l’entendras. Nous avons principalement évalué la qualité du son en fonction de son immersion (au point de pouvoir l’appeler audio spatial), du fait que la musique sonnait plate ou presque tridimensionnelle dans les écouteurs et si le son était suffisamment fort pour être accordé. éliminer le bruit de fond (en particulier dans un environnement de rue animée en ville). Puisque tous ces écouteurs sont du côté abordable, c’était une variable importante à prendre en compte. À notre avis, une qualité audio exceptionnelle et un prix abordable ne devraient pas s’exclure mutuellement – ​​c’est pourquoi toutes nos recommandations atteignent finalement les deux.

Fonctions et avantages de l’application compatible : Cela ne fait jamais de mal d’avoir une application compatible qui vous présente les « fonctionnalités cachées » de votre nouvel achat et vous permet de personnaliser entièrement votre expérience d’écoute – au-delà de ce que vous pouvez faire en jouant simplement avec les boutons des écouteurs. L’application Sony, par exemple, permet aux utilisateurs de configurer « 360 Reality Audio », qui amène l’audio spatial à un niveau supérieur et donne l’impression d’écouter un concert en direct dans un lieu intime. L’application Soundcore fournit une assistance client rapide, des FAQ et des réponses courantes, la possibilité de choisir le niveau de suppression du bruit que vous préférez, un accès aux fonctionnalités bêta, et bien plus encore. Les paramètres intégrés à l’application comme ceux-ci augmentent définitivement la dimension « rapport qualité-prix » des écouteurs.

Connexion multipoint : Pour les abeilles occupées parmi nous, basculer entre les sorties audio de deux appareils lorsque vous avez vos écouteurs allumés peut être un véritable problème de productivité. Heureusement, tous des modèles que nous avons testés incluaient une fonction de double connexion (couplage avec jusqu’à deux appareils simultanément). Nous avons testé à quel point cela fonctionnait en basculant entre deux entrées audio (comme MacBook et iPhone) en l’espace d’une heure à différentes vitesses et en lisant l’audio de différentes chaînes comme YouTube, Spotify et Apple Music.

Capacité de la batterie et puissance de charge : Nous avons chargé chaque paire d’écouteurs à 100 %, puis nous l’avons connecté via Bluetooth à une vidéo musicale de méditation de 24 heures sur YouTube, en lisant la vidéo en boucle jusqu’à ce que le pourcentage de batterie soit épuisé à zéro. Pour les écouteurs avec suppression active du bruit, nous avons répété ce processus deux fois (une fois avec ANC activé et une fois avec la fonction désactivée). En ce qui concerne la puissance de charge, nous savions à l’avance que tous ces écouteurs avaient la capacité de n’utiliser que quelques minutes de charge pour offrir des heures de lecture. Nous avons ainsi testé l’augmentation de la durée de vie de la batterie pour chaque paire après seulement cinq minutes de connexion au secteur.

Confort/durabilité : Cette variable tournait autour de la sensation esthétique de chaque article testé, de son confort lors du port et de sa capacité à résister à une utilisation quotidienne. Les écouteurs, pour des raisons évidentes, sont peut-être les plus confortables/pratiques en raison de leur légèreté. Pour les écouteurs, nous avons évalué si leurs caractéristiques se traduisaient par un encombrement inutile (les Soundcore Space One étaient particulièrement encombrants, à notre avis) et également s’ils étaient adaptés aux voyages (pouvaient se plier en un paquet serré, étaient livrés avec un étui, etc.).