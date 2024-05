5 meilleurs aliments pour combattre l’inflammation, disent les médecins — Best Life

L’inflammation est un élément essentiel du système de défense de votre corps pour lutter contre les envahisseurs étrangers. Il est déclenché lorsque votre système immunitaire envoie des cellules inflammatoires pour se défendre contre les germes et les toxines, et vous pouvez généralement constater que ce processus est en cours lorsque vous ressentez une légère douleur, un gonflement ou des symptômes comme de la fièvre. « C’est un processus indispensable pour promouvoir la santé et le bien-être tout en éliminant la source nocive », déclare Charlie AbrahamMD, MBA, CHCQM, FACP Médecin-Chef avec Centre Médical Dignité Saint-Bernardine.

Cependant, une inflammation trop importante ou prolongée (« chronique ») peut être nocive et entraîner des problèmes de santé majeurs tels que le cancer, les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et les maladies rénales. En fait, une étude récente du Collège de santé publique et des professions de la santé de l’Université de Floride ont découvert que 34,6 % des adultes américains souffrent d’inflammation systémique, une maladie grave dans laquelle le système immunitaire tente constamment de se défendre. Ce type d’inflammation excessive, qu’elle dure une courte ou une longue période, doit être contrôlée, explique le Dr Abraham.

Un outil puissant dont vous disposez est votre alimentation. Oui, certains aliments se sont révélés efficaces pour réduire les formes d’inflammation malsaines ! Voici plus d’informations sur le lien entre les aliments et l’inflammation et sur les choix alimentaires qui peuvent aider votre corps à rester en bonne santé et à fonctionner normalement.

Comment les aliments peuvent combattre l’inflammation

Vous savez désormais que votre alimentation joue un rôle important dans votre bien-être général. Mais vous ne savez peut-être pas que les aliments contiennent de nombreux nutriments essentiels et essentiels dont nous avons besoin, notamment des antioxydants, qui aident à neutraliser les radicaux libres dans votre corps et à réduire l’inflammation, explique Megan Mescher-Cox, DO, médecin à Dignity Health St. John.

D’un autre côté, manger trop de viande rouge, de sucre, d’aliments transformés, de blé, de plats frits, de sodas et d’autres choix malsains peut exacerber l’inflammation. Malheureusement, « dans le régime alimentaire américain moyen, une énorme quantité d’aliments pro-inflammatoires est ingérée et une très petite quantité d’aliments anti-inflammatoires est consommée », explique le Dr Cox. En faisant des choix alimentaires plus éclairés, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé et combattre l’inflammation.

Les meilleurs aliments pour combattre l’inflammation

1. Acides gras oméga-3

Les acides gras oméga-3 sont connus pour être sains et peuvent également constituer un remède pour les personnes aux prises avec une inflammation chronique.

« Les régimes riches en acides gras oméga-3, comme le poisson, les noix et les graines de lin, devraient être envisagés face à un état inflammatoire élevé », explique le Dr Abraham. « La théorie principale est qu’ils modifient la structure de la membrane cellulaire, ce qui à son tour augmente les gènes de résolution de l’inflammation. »

2. Fruits (surtout les baies)

Les fruits sont une source rafraîchissante et délicieuse de pouvoir anti-inflammatoire. C’est parce que de nombreux fruits regorgent de vitamine C, d’antioxydants et d’autres minéraux essentiels.

« La vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à neutraliser l’inflammation », explique le Dr Cox. « Les baies sont particulièrement bénéfiques avec de grandes quantités d’antioxydants et de fibres. Les fibres sont essentielles pour les bactéries intestinales, favorisant la croissance des bactéries qui produisent une couche protectrice à l’intérieur. votre intestin pour empêcher les substances inflammatoires d’être absorbées par votre corps.

3. Légumes verts à feuilles

Manger une gamme de légumes verts à feuilles (comme le chou frisé, les micro-pousses, les épinards, le chou, la romaine, etc.) est un autre excellent moyen de combattre naturellement l’inflammation, car ces aliments contiennent de nombreux nutriments et antioxydants.

« Les couleurs des légumes indiquent différents composés phytochimiques qui aident à protéger les cellules de votre corps contre les radicaux libres, qui provoquent une inflammation et peuvent même endommager votre ADN », explique le Dr Abraham. « Les légumes verts à feuilles agissent en éliminant les sous-produits nuisibles des cellules, ce qui aide à combattre l’inflammation. »

4. Curcuma

Certaines herbes et épices comme le curcuma peuvent aider à réduire l’inflammation, selon le Dr Abraham.

« Le curcuma contient de la curcumine, connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elle contribue essentiellement à réduire les médiateurs inflammatoires. »ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

C’est l’une des raisons pour lesquelles le thé et les suppléments de curcuma sont si populaires de nos jours parmi les personnes soucieuses de leur santé.

5. Thé vert

Bonne nouvelle pour les buveurs de thé : il peut aider à calmer les inflammations !

« Le thé vert possède l’une des concentrations d’antioxydants les plus élevées de toutes les boissons », explique le Dr Cox. « La consommation de thé vert est également associée à une diminution des maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques et le diabète. »

En incorporant ces aliments sains à votre alimentation quotidienne, vous pouvez contribuer à maîtriser les inflammations malsaines dans votre corps et à vous protéger contre des problèmes de santé plus graves à l’avenir.

