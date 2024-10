5 meilleures plantes d’intérieur pour une meilleure qualité de l’air

| Mis à jour: 16 octobre 2024, 19h28 IST

Les plantes d’intérieur peuvent aider à purifier et éliminer les toxines de l’air. Ils ajoutent de la fraîcheur à la pièce et sont reconnus pour leurs nombreux bienfaits sur la santé. Ils sont également connus pour diminuer le stress et l’anxiété et créer une ambiance positive dans la pièce. Les plantes d’intérieur peuvent également rehausser la décoration de votre maison et y ajouter une atmosphère chaleureuse. Voici 5 meilleures plantes d’intérieur qui peuvent améliorer la qualité de l’air :

Usine de caoutchouc

Cette belle plante a des feuilles douces et sombres à la surface lisse. Il est facile à entretenir car il ne nécessite pas beaucoup d’eau et prospère en plein soleil. Il est également connu sous le nom de ficus élastique.

(Photographier: Autres )

Lys de la paix

Également connue sous le nom de Spathiphyllum, c’est l’une des plantes d’intérieur les plus appréciées. Il aide à purifier l’air et à éliminer les toxines. Cette plante a une fleur blanche et ne nécessite pas beaucoup d’arrosage.

(Photographier: Autres )

Peperomia obtusifolia

Cette plante d’intérieur pousse bien sous une lumière indirecte ou artificielle. Il a besoin de plus d’eau et est parfait pour l’été. Il purifie l’air des substances nocives et favorise l’oxygène dans la pièce.

(Photographier: Autres )

Plante serpent

L’une des meilleures plantes d’intérieur pour améliorer l’air, la plante serpent est facile à entretenir dans des conditions de lumière faible à extrême. Il n’a pas besoin d’eau et peut survivre sans eau même pendant des semaines.

(Photographier: Autres )

Usine d’argent

Cette plante est souvent vue dans les ménages et nécessite peu d’entretien. Ils sont résilients et peuvent survivre dans la plupart des environnements. Ils grandissent rapidement et sont une sorte de grimpeur.

(Photographier: Autres )