CHARLESTON, W.Va. (AP) – Cinq médecins ont plaidé coupables dans un stratagème de prescription de analgésiques impliquant des cliniques de Virginie-Occidentale et de Virginie, ont annoncé lundi les procureurs fédéraux.

Le programme était lié à la clinique Hope et impliquait la prescription d’oxycodone et d’autres substances contrôlées qui n’étaient pas à des fins médicales légitimes de 2010 à 2015. Certaines ordonnances fournissaient jusqu’à sept pilules par jour, et plusieurs sites Hope comptaient en moyenne 65 clients quotidiens ou plus pendant une journée de travail de 10 heures avec un seul praticien travaillant, ont déclaré les procureurs dans un communiqué de presse.

Hope Clinic avait des bureaux à Beckley, Beaver et Charleston, Virginie-Occidentale, et à Wytheville, Virginie.

Quatre des médecins ont chacun plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Charleston pour un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé à obtenir une substance contrôlée par fraude, selon le communiqué.

Ces médecins sont William Earley, 66 ans, de North Myrtle Beach, Caroline du Sud ; Brian Gullett, 45 ans, de Clarksville, Pennsylvanie ; Roswell Tempest Lowry, 88 ans, d’Efland, Caroline du Nord ; et Vernon Stanley, 79 ans, de Fayetteville, Virginie-Occidentale.

Mark Clarkson, 64 ans, de Princeton, en Virginie-Occidentale, a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de délit d’aide et d’encouragement à la mauvaise marque d’un médicament impliqué dans le commerce interétatique, selon le communiqué.

“Ces plaidoyers montrent les efforts continus de notre bureau pour protéger des vies et prévenir de futures surdoses par tous les moyens possibles”, a déclaré le procureur américain Will Thompson. “Beaucoup d’efforts ont été consacrés à cette affaire.”

Gullett, Earley et Stanley ont signé de nombreuses ordonnances d’oxycodone pour un client d’une clinique de Charleston Hope en 2013. Ils ont admis que le dossier médical du client n’étayait pas les ordonnances, qui n’étaient pas à des fins médicales légitimes, ont déclaré les procureurs.

En août 2014, Lowry a signé des ordonnances pour un client de Hope à Charleston pour 180 pilules d’oxycodone. Il a admis avoir intentionnellement omis de lire le dossier du client pour déterminer si ces ordonnances étaient nécessaires. Au lieu de cela, Lowry a émis les mêmes ordonnances pour le client que celles fournies par les médecins précédents, indique le communiqué.

Gullett, Earley, Lowry et Stanley ont admis que les clients avaient déclaré être dépendants des analgésiques, avaient échoué ou avaient subi des tests de dépistage anormaux à plusieurs reprises, avaient acheté des pilules dans la rue et vendu des pilules de leurs ordonnances Hope à d’autres. Les médecins n’ont pas discuté de la possibilité d’une dépendance ou de la nécessité d’un traitement de la toxicomanie avec ces clients, indique le communiqué.

Clarkson a admis avoir aidé Hope Clinic à émettre des ordonnances après que les principaux détaillants aient cessé de les remplir et que les petites pharmacies ne pouvaient pas répondre à la demande des clients de Hope. En 2014, Clarkson a rédigé des ordonnances illégitimes pour un total de 635 pilules d’oxycodone pour cinq clients différents de Hope en Virginie qui ont été remplies à la pharmacie Adkins à Gilbert, en Virginie-Occidentale, ont déclaré les procureurs. Adkins Pharmacy a accepté en 2020 de payer une amende de 88 000 $.

La condamnation des médecins est prévue pour le 22 décembre. Gullett, Earley, Stanley et Clarkson risquent jusqu’à quatre ans de prison et une amende de 250 000 $ chacun. Clarkson risque jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 500 000 $.

Les médecins ont été inculpés en 2018 avec les propriétaires, les gestionnaires et d’autres médecins associés à Hope Clinic et un groupe qui gérait les opérations quotidiennes de Hope. Les autres accusés attendent leur procès.

John Raby, l’Associated Press