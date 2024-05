Certains aliments ont une réputation négative injustifiée. Lorsque les gens parlent de ces aliments, ils utilisent des mots comme « mauvais » et « prise de poids ». Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Aucun aliment à lui seul ne peut entraîner une prise ou une perte de poids. Les fluctuations de poids résultent de votre alimentation quotidienne au fil du temps.

En fait, ces cinq « mauvais » aliments peuvent en fait contribuer à perdre du poids. Bien que les aliments figurant sur cette liste puissent être stigmatisés comme malsains, ils regorgent de protéines et de fibres, deux nutriments qui aident à faciliter la perte de poids. Cet article examinera six aliments souvent méprisés et prouvera pourquoi ils peuvent faire partie d’une alimentation saine.

5 « mauvais » aliments qui aident réellement à perdre du poids

Croyez-le ou non, de nombreux aliments que vous pensez être interdits peuvent faire partie d’un régime alimentaire sain. Voici cinq « mauvais » aliments qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids.

1. Produits laitiers entiers

Vous avez probablement vu des recommandations visant à inclure des produits laitiers faibles en gras dans votre alimentation quotidienne, mais qu’en est-il des produits laitiers riches en matières grasses, comme le lait entier, le fromage ou le beurre ? Ces aliments contiennent plus de calories et de matières grasses que leurs homologues à faible teneur en matières grasses, mais les recherches suggèrent que l’inclusion de produits laitiers entiers n’affecte pas le poids.

Une revue de 2020 dans Progrès en nutrition observé si la consommation de produits laitiers entiers était liée ou non à la prise de poids ou à la graisse corporelle chez les enfants. Les auteurs de l’étude n’ont trouvé aucun lien entre la consommation de produits laitiers entiers et la prise de poids. Une autre revue de 2020 dans Avancé en nutrition ont résumé que la consommation de produits laitiers riches en matières grasses n’est pas associée à un risque accru d’obésité chez les enfants ou les adultes. Et bien que les préoccupations caloriques soient plus élevées chez les buveurs de lait entier, la plupart des Américains ne consomment pas les 3 portions recommandées de produits laitiers par jour.

Une autre préoccupation concernant les produits laitiers entiers est qu’ils contiennent plus de graisses saturées que les versions faibles en gras. À titre de référence, une portion de 8 onces de lait contient 4,5 grammes de graisses saturées, contre 1,4 gramme dans 8 onces de lait à 1 %. Pourtant, les recherches concluent que la consommation de produits laitiers riches en matières grasses n’a pas d’effet négatif sur les facteurs de risque cardiométaboliques ou les maladies cardiaques. De plus, les produits laitiers fermentés, comme le yaourt entier et le fromage, peuvent effectivement protéger contre les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2.

2. Céréales riches en glucides

Les céréales riches en glucides, comme les pâtes, le pain et le riz, sont souvent considérées comme de « mauvais » aliments que les gens devraient limiter. Bien que ces céréales soient riches en glucides, elles peuvent néanmoins faire partie d’un régime amaigrissant sain. Une étude de 2022 n’a trouvé aucune différence dans les résultats de perte de poids lorsque les personnes en surpoids suivaient un régime pauvre en glucides au lieu d’un régime équilibré en glucides. Les auteurs affirment plutôt que l’apport calorique total est plus important pour les changements de poids.

De plus, les glucides à grains entiers, comme le riz brun et le quinoa, sont riches en fibres, un nutriment qui aide à réguler l’appétit et contribue à un poids santé.

3 oeufs

Les œufs sont constamment sous le feu des projecteurs car ils constituent un aliment contenant du cholestérol. Mais manger des œufs n’a pas d’impact direct sur le taux de cholestérol ou sur le risque de maladie cardiaque, et les œufs peuvent constituer un élément sain d’un plan de perte de poids. Un gros œuf ne contient que 70 calories, 5 grammes de matières grasses et 6 grammes de protéines, ce qui en fait un complément équilibré à l’alimentation.

Une revue de 2023 a examiné 32 essais cliniques contrôlés et a révélé que la consommation d’œufs n’affectait pas de manière significative le poids corporel. De plus, des études portant sur une restriction calorique et sur des sujets en bonne santé ont révélé que la consommation d’œufs entiers diminuait en réalité l’indice de masse corporelle (IMC). Les auteurs de l’étude attribuent ces résultats à la protéine présente dans l’œuf, qui contribue à augmenter la satiété et la satiété.

4. Pommes de terre

Ce légume racine féculent reçoit beaucoup d’ombre en raison de sa teneur élevée en glucides. Mais croyez-le ou non, le type d’amidon contenu dans les pommes de terre peut contribuer à la perte de poids. Les pommes de terre contiennent de l’amidon résistant, un type de glucide qui « résiste » à la digestion et contrôle l’appétit. Une étude de 2020 a révélé que manger des pommes de terre supprimait l’appétit et réduisait la consommation alimentaire à court terme. De plus, associer des pommes de terre à un aliment riche en protéines augmente la satiété et réduit la faim. Alors n’hésitez plus et remplissez votre pomme de terre de nombreux aliments riches en protéines, comme des haricots, des œufs, des produits laitiers ou du poulet, pour un repas propice à la perte de poids.

5. Pop-corn

Certaines personnes peuvent considérer le pop-corn comme une « mauvaise » collation, mais il s’agit d’un grain entier sain, riche en fibres et faible en calories. Une tasse de pop-corn soufflé à l’air ne contient que 30 calories et 1 gramme de fibres, ce qui en fait une collation croustillante et satisfaisante à faible teneur en calories. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de recherches sur les avantages du pop-corn pour perdre du poids, une étude a comparé la satiété à court terme du pop-corn faible en gras avec celle des chips et a constaté que les personnes qui mangeaient du pop-corn exprimaient moins de faim, plus de satisfaction et déclaraient manger moins. la nourriture dans son ensemble.

Mais lorsque vous dégustez du pop-corn, faites attention aux autres ingrédients ajoutés. Des saveurs supplémentaires, comme le beurre, le caramel ou le chocolat, peuvent ajouter beaucoup de calories et de matières grasses qui peuvent ne pas correspondre aussi bien aux objectifs de perte de poids.

L’essentiel

Même si vous pensez qu’un aliment est « mauvais » pour perdre du poids, cette perception ne correspond pas toujours à la réalité. Des aliments comme les pommes de terre, le pop-corn, les œufs et le riz peuvent faire partie d’un régime amaigrissant sain. Il est également important de se rappeler qu’un seul aliment ne peut pas faire ou défaire vos objectifs de perte de poids ou votre régime alimentaire sain. Pensez au régime alimentaire dans son ensemble et incluez une variété d’aliments complets contenant des fibres et des protéines pour vous garder rassasié et satisfait.