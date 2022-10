5 matchs incontournables de la Ligue des champions lors de la troisième journée

La troisième journée de la Ligue des champions apporte une poignée de matchs incontournables à la télévision américaine. Les équipes cherchent à se positionner solidement pour la seconde moitié de la phase de groupes.

Ainsi, cette semaine pourrait voir se jouer des matchs absolument classiques, et vous pourrez les suivre aux États-Unis.

Graham Potter a du travail à faire pour remettre la campagne continentale de Chelsea sur les rails. Pendant ce temps, Liverpool espère que le vainqueur tardif de Joel Matip contre l’Ajax aura donné une nouvelle vie à ses espoirs en Ligue des champions.

En entrant dans la troisième journée, c’est un tournant pour le reste de la campagne. Dans chacun de ces jeux, le match inverse est dans une semaine seulement. La valeur de finir dans les deux premiers est incomparable.

Avec tous les matchs de l’UEFA Champions League diffusés sur Paramount +, voici cinq matchs à surveiller de près lors de la troisième journée.

Les meilleurs matchs de Ligue des champions de la troisième journée

1. Marseille vs Sporting CP – Groupe D (mardi 4 octobre – 12h45 HE / 9h45 PT)

La rencontre de Marseille avec le Sporting mardi est le coup d’envoi parfait pour donner le ton de la 3e journée de la Ligue des champions. Si vous recherchez un match avec deux équipes bien entraînées et divertissantes, alors c’est parfait.

Marseille a un élément de chaos dans son jeu, même si cela ne les a pas aidés en Ligue des champions. Les géants français sont sans victoire et sans but lors de leurs deux premiers matches. En revanche, le Sporting a remporté les deux matchs sans encaisser de but.

Le directeur sportif Ruben Amorim devrait être le choix préféré des Wolves pour remplacer Bruno Lage. Cela pourrait être son dernier match en charge au Sporting. Il cherche à présenter son meilleur jeu offensif lors de son départ potentiel.

2. Inter vs Barcelone – Groupe C (mardi 4 octobre – 15 h HE / midi HP)

Il s’agit d’un affrontement de géants dans le jeu européen, tous deux affichant du succès sur la plus grande scène de l’histoire chargée de succès. L’Inter et Barcelone chercheront à franchir une étape décisive pour s’assurer la deuxième place du groupe C.

Le Bayern Munich semble déjà insurmontable en premier, en particulier avec des matchs consécutifs contre Viktoria Plzen.

La mauvaise forme nationale de l’Inter a laissé Simone Inzaghi en danger de perdre son emploi. Barcelone devra en profiter. Les Blaugrana ont été impressionnants au niveau national et sont presque certains de marquer des buts à San Siro.

3. Ajax vs Naples – Groupe A (Mardi 4 octobre – 15 h HE / midi HP)

Si vous aimez le football divertissant, la rencontre de mardi entre l’Ajax et Naples est faite pour vous. Les deux équipes sont les meilleures buteuses du groupe A et l’excitation ne manquera pas dans ce match.

Napoli pourrait se rapprocher de la qualification avec une victoire à l’extérieur aux Pays-Bas.

4. Chelsea vs AC Milan – Groupe E (Mercredi 5 octobre – 15 h HE / midi HP)

90+2 : Empoli 1-1 Milan

90+4 : Empoli 1-2 Milan

90+6 : Empoli 1-3 Milan RAFAEL LEÂO AJOUTE LA TROISIEME AVEC STYLE ! 💥 pic.twitter.com/oTEw4IyuRe – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 1 octobre 2022

Le mauvais début de saison de Chelsea en Premier League s’est répercuté sur la Ligue des champions. Les Blues n’ont qu’un point sur leurs deux premiers matches.

Fait inquiétant, ces mauvais résultats sont venus contre les deux équipes les plus faibles du groupe E.

L’AC Milan, champion d’Italie, attend désormais l’équipe de Graham Potter, qui a battu Crystal Palace samedi.

Les Rossoneri n’ont pas de tels problèmes chez eux. L’équipe de Stefano Pioli est en pleine forme avec Rafael Leao qui marque pour le plaisir.

5. Séville vs Borussia Dortmund – Groupe G (Mercredi 5 octobre – 15 h HE / midi HP)

Tout autre chose qu’une victoire de Séville mettra pratiquement fin à sa campagne en Ligue des champions pour la saison 2022/23. L’équipe espagnole a de sérieux problèmes pour intégrer un nouveau groupe de joueurs. Les résultats nationaux ont été inférieurs à la normale et Julen Lopetegui est sur le point d’être renvoyé avant le match de mercredi.

Le Borussia Dortmund enregistre des performances régulières après avoir perdu Erling Haaland. Les buts ne sont pas à venir de la même manière, ce qui donne à Séville une chance de perforer.

PHOTO : IMAGO / ActionPictures