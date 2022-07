5 marchés où les ventes de maisons se refroidissent le plus rapidement

Après la frénésie des guerres d’enchères, le marché immobilier américain commence à se refroidir, en particulier le long de la côte ouest, à mesure que les taux d’intérêt hypothécaires augmentent. Cela oblige certains vendeurs à s’adapter.

“Les vendeurs doivent être plus réalistes”, a déclaré Bill Kowalczuk, courtier immobilier chez Coldwell Banker Warburg.

Plusieurs marchés occidentaux se refroidissent le plus rapidement, avec San Jose, Californie, en tête de liste, selon un nouvelle analyse Redfin sur la base des prix de vente médians, des variations de stocks et d’autres données sur le logement de février à mai.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce qu’il faut savoir sur l’annulation d’un achat de maison sous contrat

Le législateur exhorte Yellen et le Trésor à supprimer la “bureaucratie” pour les obligations de série I

Inflation en hausse de 9,1 %, la plus élevée depuis 1981. Comment se compare votre taux personnel ?

Les faibles taux hypothécaires de ces dernières années ont alimenté la demande sur de nombreux marchés, provoquant une surchauffe de certains, a expliqué l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather.

“Ces marchés ont connu un retour plus rapide sur Terre maintenant que les taux hypothécaires sont élevés”, a-t-elle déclaré.

Alors que les taux d’intérêt hypothécaires à taux fixe sur 30 ans étaient d’environ 3 % fin décembre, ces taux ont bondi à près de 6 % alors que la Réserve fédérale relève son taux de référence pour lutter contre la hausse de l’inflation.