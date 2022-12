5 livres positifs pour le corps à lire dès maintenant

La fin de l’année approche et vous pensez peut-être plus que d’habitude à votre santé et à votre bien-être. Les vacances d’hiver apportent des friandises sucrées et de grandes portions de tous les plats réconfortants, mais l’année ne se terminera pas sans que les médias nous disent que notre Les résolutions du Nouvel An devrait s’articuler autour de l’alimentation et de l’exercice. C’est une bataille.

En tant que femme, j’ai ressenti cette pression supplémentaire pour rester mince. Je me suis également demandé ce que d’autres femmes avaient à dire sur les demandes de perte de poids et de régime.

J’ai parcouru Internet et ma bibliothèque à la recherche des meilleurs livres sur le corps, écrits par des femmes qui comprennent le fardeau des attentes de la société. J’ai lu des critiques d’autres auteurs, critiques et organisations médiatiques bien connus et j’ai recherché ce que d’autres rats de bibliothèque avaient à dire. À partir de ces critiques, j’ai dressé cette liste organisée des livres les plus populaires et les plus célèbres sur l’amour de son propre corps.

Que vous vouliez vous accepter davantage ou simplement lire, ces livres sont pour nous tous.

Amazone Écrivain, professeur et utilisateur avide de Twitter Roxane Gay a publié son septième livre et premier mémoire, Hunger: A Memoir of (My) Body, en 2017. Il est rapidement devenu un best-seller du New York Times pour son honnêteté sur la prise de poids et la lutte avec la nourriture, la santé et l’image corporelle. J’ai actuellement deux autres livres de Roxane Gay dans ma bibliothèque : Bad Feminist et Not That Bad. Les deux sont une collection d’essais de Gay et d’autres écrivains contributeurs. Je suis un fan de non-fiction créative et Gay capture exactement ce que j’aime dans le genre dans les trois livres – l’authenticité. Dans Hunger, Gay explique que ses mémoires ne sont pas une réussite en matière de perte de poids et qu’elle ne décrira pas comment elle est passée d’une taille plus à mince. (Alerte spoiler : elle ne perd pas de poids.) Au lieu de cela, ce que Gay apprend est beaucoup plus, comme l’amour de soi, la compassion, la camaraderie et l’acceptation. Gay n’écrit pas sur un piédestal. Elle parle à son public directement et d’une manière que quelqu’un qui a également lutté avec l’acceptation du corps comprendrait. Vous recevez des alertes de prix pour Hunger: A Memoir of (My) Body

“C’est un livre sur mon corps, sur ma faim, et finalement, c’est un livre sur la disparition et la perte et le désir ardent, le désir d’être vu et compris. C’est un livre sur l’apprentissage, aussi lent soit-il, pour permettre moi-même pour être vu et compris.” — Roxane Gay

Vous aimerez peut-être ce livre si…

Vous aimez le travail brut et vulnérable ou préférez l’écriture de non-fiction ou de mémoires. Ce livre s’adresse à ceux qui ne recherchent pas la fin parfaite d’un conte de fées, mais qui recherchent un travail humain et relatable.

Amazone Après une carrière en ligne très réussie, blogueuse, photographe et défenseure de l’amour-propre, Jes Baker a publié son premier livre, Things No One Will Tell Fat Girls: A Handbook for Unapologetic Living. Son blog, Le boulanger militanta été présenté dans des médias de premier plan, tels que Time Magazine, People, Buzzfeed et CNN. Choses que personne ne dira aux grosses filles : un manuel pour une vie sans vergogne détaille le mouvement qui change la vie d’apprendre à aimer son corps. À l’avant-garde du combat, Baker encourage ses lecteurs à rejeter la honte de la graisse et à remettre en question les idées préconçues sur le “corps parfait”. Baker écrit que son livre est destiné à ceux qui ont un corps qui en ont assez de s’excuser. Elle croit que vous devriez être autorisé et devrait faire toutes les choses qui vous rendent heureux, ce qui inclut simplement être capable de vivre votre vie. Un aspect unique de ce livre est qu’il comprend des défis. Baker les appelle les défis “The Fat People: Do All the Things”. L’idée est basée sur l’un de ses articles de blog satirique appelant des choses que les grosses personnes ne sont pas autorisées à faire. Les lecteurs peuvent choisir de participer en acceptant ces défis. Vous recevez des alertes de prix pour Things No One Will Tell Fat Girls: A Handbook for Unapologetic Living

“Le monde nous dit plus souvent que nous sommes de bonnes personnes qu’autre chose. Drôles, créatifs, intelligents, commutatifs, généreux, peut-être même extraordinaires. Ce qu’on ne nous dit pas, c’est que nos corps sont parfaits tels qu’ils sont. . Comme jamais. On nous apprend que notre extérieur est imparfait, et pas seulement cela, mais la majorité de notre valeur réside dans notre apparence physique. — Jes Baker

Vous aimerez peut-être ce livre si…

Vous êtes quelqu’un qui veut quelque chose de plus d’un livre. Le guide de Jes Baker est destiné à ceux qui veulent faire des leçons de ce livre et du mouvement de l’amour-propre un style de vie.

Amazone Si vous avez suivi des comptes de positivité corporelle ou des femmes positives sur Instagram au cours des deux dernières années, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de ce livre de Caroline Dooner. En tant qu’ancienne personne au régime, Dooner a guéri son obsession malsaine pour la nourriture et le poids. Dooner pense que vous n’avez pas besoin de changer votre alimentation ou d’essayer quelque chose de nouveau – vous devez changer votre façon de penser à la nourriture. Elle dit que les régimes ne sont pas durables, du moins pas à long terme, et pense que soumettre votre corps à un régime constant et à la boulimie n’est pas une façon saine ou agréable de vivre. Un mémoire plein de cœur et d’humour, The F*ck it Diet : Eating Should Be Easy encourage les lecteurs à manger. Cela signifie comprendre quand votre corps a faim et répondre aux besoins de votre corps avec de la nourriture. Dooner dit que manger devrait être simple, et elle le décompose en sa forme la plus vraie et la plus naturelle. Vous recevez des alertes de prix pour The F*ck it Diet : Manger devrait être facile

“Lorsque vous mangez, vous apportez en fait” la terre “dans votre corps – vous liez à la planète et vous gardez en vie. Cela donne du poids à votre existence physique. L’acte de manger et de revenir dans votre corps vous demande de accepter d’être humain. Cela nous demande de nous intégrer aux parties les plus inconfortables, désordonnées, terrestres, douloureuses et les plus basses de notre existence. -Caroline Dooner

Vous aimerez peut-être ce livre si….

Vous cherchez à rire pendant que vous lisez, Dooner fait un excellent travail en décrivant et en se moquant des luttes auxquelles nous sommes tous confrontés. Le livre, qui ressemble à rire et à converser avec un ami, est destiné à ceux qui cherchent à ne plus se sentir coupables de manger et de prendre du poids.

Amazone L’ancienne fanatique de beauté Anuschka Rees a écrit Beyond Beautiful: A Practical Guide to Being Happy, Confident, and You in a Looks-Obsessed World en tant que publication captivante sur les soins personnels. Ne vous contentez pas de me croire sur parole – Caroline Dooner (auteur de The F * ck it Diet ci-dessus) a qualifié ce livre de “bible de la confiance en soi que chaque femme devrait lire”. Plus que beau se lit comme un guide pour un cours collégial, et le premier chapitre est nommé à juste titre Body Image 101. Ce livre m’a beaucoup appris, par exemple, je n’avais jamais entendu parler du terme “corps neutre”. Rees explique qu’être positif pour le corps est un pas dans la bonne direction, car nous devons changer les normes de beauté dans la société, mais nous devons également être neutres pour le corps. C’est un appel à nous respecter en tant qu’êtres humains, pas seulement les parties du corps que nous rétrécissons et démontons. Le guide de Rees est unique en ce sens que plus de 600 vraies femmes ont été interrogées sur leurs luttes avec l’image corporelle. Leurs citations et histoires vécues sont éparpillées dans les chapitres. Il y a aussi des questions de réflexion, des illustrations colorées et des conseils sur quand et comment recevoir de l’aide professionnelle. Vous recevez des alertes de prix pour Beyond Beautiful : A Practical Guide to Being Happy, Confident and You in a Looks-Obsessed World

“Une image corporelle saine est un peu comme un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée : nous savons que nous le voulons vraiment, mais nous ne savons pas à 100 % à quoi cela ressemble réellement, ni comment l’obtenir. Et le fait que l’image corporelle est un sujet brûlant en ce moment n’a pas rendu les choses plus simples ; parce que mélangé à tous les bons conseils, il y a tout un tas d’informations contradictoires et d’idées fausses qui ont encore brouillé les cartes. » — Anuschka Rees

Vous pourriez aimer ce livre si….

Vous cherchez à suivre un cours accéléré sur l’image corporelle positive et l’amour de soi. Je recommanderais ce guide à ceux qui découvrent le mouvement actuel et qui veulent apprendre mais ne savent pas par où commencer.

Amazone Lindy West a commencé sa carrière d’écrivain en tant qu’écrivain d’opinion pour le New York Times. Avec ce parcours professionnel, vous ne vous attendriez pas à ce que West produise une écriture aussi comique que ses mémoires, Shrill: Notes from a Loud Woman. Le titre de ces mémoires peut vous sembler familier – comme il m’a semblé familier – car le livre a récemment été adapté en un Hulu série du même nom, avec Aidy Bryant de Saturday Night Live. La performance de Bryant dans la série lui a valu une nomination pour un Primetime Emmy 2021 en tant que Actrice principale exceptionnelle dans une série comique. West’s Shrill : notes d’une femme bruyante est une féministe, et la plupart du temps, humoristique, s’attaque à l’image corporelle des femmes. Il décrit l’expérience de nombreuses femmes qui ressentent le besoin de se réduire pour se cacher et se fondre dans la société. West écrit sur ses luttes personnelles avec le poids corporel et ce sentiment exact. Vous recevez des alertes de prix pour Shrill: Notes from a Loud Woman

“S’il vous plaît, n’oubliez pas, je suis mon corps. Quand mon corps devient plus petit, c’est toujours moi. Quand mon corps grossit, c’est toujours moi. Il n’y a pas une femme mince à l’intérieur de moi qui attend des fouilles. Je suis une seule pièce .” –Lindy West

Vous aimerez peut-être ce livre si…

Vous cherchez à élargir votre bibliothèque sur les commentaires féministes, en particulier autour de la positivité corporelle. Ce mémoire est également destiné à ceux qui aiment ou sont intéressés par Roxanne Gay’s Hunger. Les deux sont du même genre et racontent une histoire avec des détails intimes.

Pourquoi ces livres sont importants

C’est loin d’être une liste exhaustive de livres positifs pour le corps. Au fur et à mesure que ce mouvement devient plus populaire, j’espère que cette liste s’allongera et que le public s’élargira.

Ces livres sont importants car ils offrent une voix à ceux qui se sentent honteux ou rabaissés par le régime alimentaire et la culture de l’exercice excessif. Ils fournissent également une communauté de soutien pour ceux qui luttent avec les normes de beauté et de poids de la société.

Une image corporelle positive et l’amour de soi sont des idéaux que tout le monde devrait apporter à la nouvelle année. En espérant que ces livres vous encouragent et vous guident vers un amour de soi plus profond.

