5 lions qui se sont échappés du zoo de Sydney alors que les invités dormaient dans le cadre du programme “ronflement et rugissement” ont été repris

Cinq lions se sont échappés de leur enclos au zoo de Taronga à Sydney mercredi, ont indiqué les responsables du zoo dans un communiqué de presse.

Les invités qui séjournaient dans le zoo dans le cadre du programme de nuit “Roar and Snore” ont été conduits en lieu sûr par le personnel.

Quatre ont finalement fait leur propre chemin vers la tanière, tandis que le lion restant a dû être tranquillisé.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Cinq lions du zoo de Taronga à Sydney sont sortis de leur enclos mercredi matin, déclenchant une alerte de sécurité, selon un déclaration publié par les responsables du zoo.

Les invités qui dormaient dans des tentes à proximité dans le cadre du programme de nuitée “Roar and Snore” du zoo ont été réveillés peu après l’aube par le personnel qui les a précipités en lieu sûr, a déclaré Magnus Perri, l’un des invités. 9 Nouvelles Australie.

“Ils sont venus en courant vers la zone des tentes en disant:” Il y a un Code One, sortez de vos tentes, laissez vos affaires derrière vous, courez, venez avec nous “”, a déclaré Perri. “Ils ont ouvert la porte, tout le monde est entré, ils nous ont comptés, et ils ont verrouillé la porte et nous étions à l’intérieur du bâtiment.”

L’alerte de sécurité est intervenue après la découverte d’un lion mâle adulte nommé Ato et de quatre lionceaux à l’extérieur de leur enclos principal, selon la déclaration du zoo. Les lions se trouvaient toujours dans une zone protégée par une clôture de six pieds.

“Ils ont franchi la clôture de confinement, nous n’avons pas les détails exacts de comment et pourquoi cela s’est produit”, a déclaré Simon Duffy, directeur exécutif du zoo de Taronga, lors d’une conférence de presse, par ABC Australie. “Nous avons reçu des séquences vidéo et nous avons confirmé qu’il s’était écoulé moins de dix minutes entre la sortie des lions de leur exposition principale et l’intervention d’urgence complète.”

Quatre des lions sont finalement retournés seuls dans leurs enclos, tandis que le lionceau restant a été tranquillisé et renvoyé par les gardiens du zoo, selon la déclaration. Aucun blessé n’a été signalé et le zoo a pu fonctionner normalement. Un examen complet est également en cours pour enquêter sur la cause de l’incident.

Ce n’est pas la première fois qu’un animal tente de s’échapper au zoo de Taronga. En janvier 2021, un entrepreneur a repéré un chimpanzé assis à l’extérieur de son enclos, par le Sydney Morning Herald. Alors que les membres du personnel étaient activés pour sécuriser la zone, le chimpanzé est retourné seul dans l’enclos.

Le zoo de Taronga n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.