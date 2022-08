5 liés au complot d’enlèvement du gouverneur du Michigan Whitmer font face à une audience clé

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – Un juge a commencé à entendre des preuves lundi pour déterminer si cinq hommes seront jugés pour leurs rôles présumés dans un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer.

La procédure devant un tribunal d’État a eu lieu six jours après que deux hommes qui ont été décrits comme les dirigeants du stratagème ont été condamnés par un tribunal fédéral.

Michael Null, William Null, Eric Molitor et Shawn Fix, tous du Michigan, sont chacun accusés d’avoir fourni un soutien matériel à des actes terroristes ainsi qu’à un crime armé. Brian Higgins de Wisconsin Dells, Wisconsin, fait face à la même accusation de soutien matériel.

Le juge Michael Stepka doit décider s’il existe une cause probable d’envoyer les hommes en jugement dans le comté d’Antrim, une barre basse à ce stade de l’affaire. Le comté est l’emplacement de la maison de vacances Elk Rapids de Whitmer.

Quatorze personnes – six devant un tribunal fédéral, huit devant des tribunaux d’État – ont été arrêtées en 2020 et inculpées en relation avec le complot d’enlèvement.

Les autorités fédérales ont déclaré qu’il y avait un soutien pour enlever Whitmer et déclencher une guerre civile, connue sous le nom de “boogaloo”, avant les élections de 2020.

C’est une « version de l’anarchie », a témoigné lundi l’agent du FBI Hank Impola.

Les frères Null, Higgins et Molitor ont participé à des voyages pour voir la maison de Whitmer, selon des preuves.

Devant un tribunal fédéral, Adam Fox et Barry Croft Jr. ont été reconnus coupables de complot le 23 août. Ty Garbin et Kaleb Franks ont précédemment plaidé coupables, tandis que Daniel Harris et Brandon Caserta ont été acquittés lors du procès en avril.

The Associated Press