5 légumineuses à ajouter à votre alimentation

Les légumineuses font partie de l’alimentation de base dans la plupart des ménages indiens. Ce sont les graines qui poussent à l’intérieur des gousses de légumineuses et sont une riche source de protéines, de fibres alimentaires, de vitamines et de minéraux essentiels. Les légumineuses contiennent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses. Ils sont également bons pour la santé cardiaque, la pression artérielle et la glycémie. Mentionnés ci-dessous sont cinq de ces impulsions.

1. Dal

Les légumineuses dal ou cassées sont l’un des plats les plus courants servis avec du riz ou des chapatis dans les ménages indiens. Des légumineuses comme Masoor, Urad, Moong et Bengal Gram sont utilisées pour faire des plats à soupe. Ils sont une bonne source de protéines, de fibres, de glucides, de vitamines comme le complexe B et de minéraux comme le fer, le magnésium, le zinc et le calcium. Les légumineuses contiennent également des composés phénoliques tels que les flavonoïdes qui ont des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-tumorales. Ils ont un faible indice glycémique et sont bons pour les patients ayant une glycémie élevée.

2. Kabuli chana

Les pois chiches ou les pois chiches sont connus sous le nom de Kabuli chana, car ils étaient à l’origine importés d’Afghanistan en Inde. Les currys de pois chiches sont réputés pour leur arôme et leur goût prononcés et sont consommés avec du riz et des pains plats indiens comme le Naan. Ils sont riches en fibres alimentaires, protéines, vitamines A, C et E, minéraux essentiels. Les isoflavones des pois chiches ont des effets protecteurs potentiels sur le cœur, les os, le cerveau et peuvent prévenir le cancer.

3. Kala chana

Les pois chiches bruns, également appelés Kala chana et Bengal gram, appartiennent à la même famille que Kabuli chana mais sont plus foncés et plus petits. Le kala chana est adouci par trempage dans l’eau et est soit consommé cru ou cuit avec des citrouilles ou des fleurs de bananier. Les bienfaits pour la santé de Kala chana sont similaires à ceux de Kabuli chana.

4. Rajma

Rajma masala et Rajma chawal, à base de haricots rouges ou Rajma, sont régulièrement consommés dans les États du nord de l’Inde. Rajma est une riche source de protéines, de fibres alimentaires, de glucides, de vitamines et de minéraux. Sa teneur en fibres peut aider à perdre du poids. Les polyphénols Rajma ont également des propriétés anticancéreuses.

5. Matar

Les pois ou matar sont utilisés dans une variété de recettes comme les currys, le dal et d’autres préparations de légumes secs. Matar est riche en protéines, vitamines, minéraux et fibres. Ils sont bons pour le système digestif et ont un faible indice glycémique.