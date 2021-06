5 leçons à apprendre quand on est grand

Chaque année, je prends le temps de réfléchir aux promesses, aux leçons et aux idées que je veux que mes deux jeunes filles apprennent lorsqu’elles seront plus âgées.

En tant que parent, mari et chef d’entreprise américain d’origine asiatique, j’ai écrit une lettre pour la fête des pères – englobant beaucoup de ces choses – que j’ai hâte de partager un jour avec mes enfants :

Chers Polaire et Céboline,

L’année dernière et 2021 (jusqu’à présent) ont été incroyablement difficiles. Une pandémie mondiale a tué des centaines de milliers de personnes, rendu des millions de personnes malades et touché la vie quotidienne de milliards de personnes.

Nous vivons également des troubles sociaux historiques, déclenchés par une injustice raciale de longue date. Le mouvement Black Lives Matter est plus profond que tout ce que j’ai connu dans ma vie.

Ces événements ont changé notre façon de vivre, de travailler, d’apprendre et d’être en relation les uns avec les autres. Voici donc quelques leçons de vie précieuses que j’espère que vous envisagerez lorsque vous serez plus âgé :

1. Ta mère et moi n’arrêterons jamais de nous battre pour l’équité que tout le monde mérite — et vous devriez vous engager à faire de même.

Quand je grandissais, ma famille et moi n’avions pas le dialogue ouvert sur la race et les droits de l’homme que votre mère et moi avons avec vous aujourd’hui. Nous n’avons pas non plus participé à des marches. Vos grands-parents étaient des immigrants chinois dont les aspirations étaient davantage axées sur la survie.

Lorsque vous serez assez vieux pour avoir vos propres enfants, j’espère que vous regarderez en arrière avec une profonde gratitude pour mon engagement et celui de votre mère à élever des filles antiracistes.

2. Cherchez toujours des occasions de grandir en tant qu’individu, tant dans votre vie personnelle que professionnelle.

Au-delà de la famille, il existe des forces culturelles plus larges qui continueront à façonner vos vies et vos visions du monde, et je vois de plus en plus le rôle positif et amplificateur qu’elles peuvent jouer. Le plus évident? Technologie et réseaux sociaux.

J’espère que vous vous joindrez à ces conversations – non seulement pour participer, mais pour grandir. Cherchez des points de vue divers. Trouvez des moyens de vous éduquer. Reconnaître le risque de « chambres d’écho ».

3. La conversation ne sera toujours qu’un début.

Démarrer une conversation fait une énorme différence. Mais agir est la norme, en partie parce qu’il y a moins d’obstacles aujourd’hui. Il est tellement plus facile de découvrir et de soutenir des causes auxquelles vous croyez. Les ressources de plaidoyer et de don, par exemple, sont à portée de clic.

Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les Américains d’origine asiatique. Les problèmes de longue date de discrimination et de racisme envers nous sont devenus au premier plan.

4. Amplifiez vos voix, partagez vos histoires et écoutez aussi les histoires des autres.

À un rythme alarmant, les Américains d’origine asiatique ont été agressés physiquement et agressés verbalement. (Rappelez-vous quand vous avez demandé pourquoi un gars nous criait dessus au centre commercial ? Il nous reprochait d’avoir causé Covid-19.)

Si ces événements m’ont rendu triste, ils m’ont aussi motivé plus que jamais. Je commence à comprendre le pouvoir d’utiliser ma voix et de partager mes histoires. J’ai parlé dans des panels, j’ai assisté à plus de séances d’écoute que je ne peux en compter et j’ai essayé de mieux m’éduquer et de mieux m’informer.

5. Vous n’êtes pas seulement un allié des communautés qui vous entourent, mais aussi de vous-même.

En vous deux, je suis déjà témoin d’une profonde appropriation de votre identité et d’un sens abondant de l’estime de soi – bien plus que ce que j’avais à votre âge.

Votre soutien et votre fierté de la culture asiatique m’étonnent chaque jour. Quand je suis rentré à la maison pour vous trouver tous les deux en train de travailler sur cette affiche (sans y être invité), j’étais rempli de fierté… et d’un peu de tristesse.