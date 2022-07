5 Jupiter Mysteries que l’agence spatiale européenne espère résoudre avec sa mission Juice

Abritant une tempête de mandarine plus grande que la Terre, propriétaire de vents de pêche si glacials que vous gèleriez probablement à l’impact, et collectionneur de 79 lunes distinctes, Jupiter est une sorte de spectacle. Même son énormité est à peine compréhensible. Prenez toutes les planètes de notre système solaire, rassemblez leurs masses, multipliez cela par deux et vous obtenez un morceau de la taille de celui-ci.

Qui sait ce qui pourrait se passer là-bas. Je veux dire vraiment.

C’est pourquoi, en avril 2023l’Agence spatiale européenne prévoit d’envoyer une sonde spatiale pour rejoindre L’orbiteur Juno de la NASA dans l’étude du mode de vie jovien. Il s’appelle Juice, ou Jupiter Icy Moons Explorer. “Juice fera des observations détaillées de la planète gazeuse géante et de ses trois grandes lunes océaniques – Ganymède, Callisto et Europe – avec une suite d’instruments de télédétection, géophysiques et in situ”, L’ESA a déclaré dans l’aperçu de la mission.

Et le lundi, l’agence a également prévu cinq mystères spécifiques auxquels il veut s’attaquer une fois que Juice arrive à destination sur ce mammouth d’une planète en, espérons-le, 2031.

La première question majeure de l’ESA est la plus évidente que vous avez peut-être devinée d’après le nom complet de Juice : que se passe-t-il avec Ganymède, Callisto et Europe ?

En bref, ces trois lunes sont à l’avant-garde des efforts de l’agence car elles sont toutes soupçonnées d’avoir une sorte d’eau sur ou sous leur surface. Europa, en particulier, est projetée par les astrobiologistes comme ayant une quantité importante de H2O et, eh bien, l’eau équivaut au potentiel de vie extraterrestre, ce qui nous amène à une autre des questions de Juice.

Y a-t-il déjà eu de la vie sur l’une des lunes de Jupiter — ou, je suppose, sur Jupiter ? En vérité, probablement pas sur ce dernier, car il n’y a ni terre ni eau sur cette planète. Il n’y a que du gaz et de l’eau atmosphérique vapeur. Fondamentalement, si vous essayiez de vous tenir sur Jupiter, vous tomberiez dedans jusqu’à ce que vous soyez écrasé par l’immense gravité de la planète concentrée vers le centre. C’est si vous pouviez aller aussi loin.

Mais revenant à Europe, un monde glacial très avec terrain solide, scientifiques ont actuellement cette région en tête de leurs listes de lieux nous pourrions trouver des preuves de vie extraterrestre. En fait, la NASA construit un vaisseau spatial dédié à la numérisation d’Europe à la recherche de tels restes. Ça s’appelle le Clipper, et c’est assez impressionnant.

Ensuite, en ce qui concerne Ganymède, une autre des merveilles de l’ESA est : pourquoi Ganymède est-il la seule lune de notre système solaire avec son propre champ magnétique ? Celui-ci est assez étrange. Le champ magnétique de Ganymède est si fort, en fait, qu’il provoque même des aurores dans son atmosphère, de la même manière que le champ magnétique terrestre produit les aurores boréales lorsque les électrons pris à l’intérieur.

Mais pour une raison inconnue, le reste de sa communauté lunaire ne peut pas se rapporter à ses entreprises magnétiques. C’est un étranger de cette façon. “La tournée de Juice sur Jupiter comprendra plusieurs survols de ces lunes porteuses d’océan, avant de culminer par une insertion en orbite autour de Ganymède – la première fois qu’un vaisseau spatial aura mis en orbite une lune dans le système solaire externe”, a déclaré l’ESA.

De plus, pour devenir un peu plus général, l’ESA veut également savoir si, et comment, l’environnement spatial complexe de Jupiter a façonné la trajectoire ou les conditions de ses lunes. Avec 79 satellites individuels en orbite autour de lui, ce monde jovien détient essentiellement son propre système solaire – si Jupiter était le soleil, bien sûr.

Et enfin, la cinquième et dernière case que l’ESA espère cocher en disséquant Jupiter est la façon dont de telles boules de gaz colossales ont vu le jour. Bien que colorées avec des teintes à l’extrémité la plus froide du spectre, Uranus, Neptune et Saturne sont également des berceaux vaporeux de molécules vives flottant autour de notre système solaire. Qu’est-ce qui donnerait naissance à ces mini-univers extrêmes ?

Si tout se passe bien, d’ici les années 2030, nous aurons peut-être des réponses.