5 journalistes du principal média biélorusse jugés

TALLINN, Estonie (AP) – Cinq journalistes du principal média indépendant de Biélorussie ont été jugés lundi dans la capitale du pays alors qu’une répression implacable persiste contre les voix critiques dans l’ex-nation soviétique.

Les travailleurs du portail d’information en ligne TUT.BY, y compris sa rédactrice en chef Maryna Zolatava, sont accusés d’avoir « atteinte à la sécurité nationale », « incitation à la haine » et évasion fiscale. Ils pourraient encourir jusqu’à 12 ans de prison s’ils sont reconnus coupables lors d’un procès qui s’est ouvert devant le tribunal de la ville de Minsk à huis clos. Les diplomates occidentaux et les journalistes indépendants se sont vu refuser l’accès.

Zolatava et trois de ses collègues ont été inscrits sur une liste de “terroristes” par la plus haute agence de sécurité du pays qui a conservé son nom de l’ère soviétique, le KGB.

La Biélorussie a été secouée par d’énormes manifestations antigouvernementales après la réélection contestée en août 2020 du président Alexandre Loukachenko, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme une imposture truquée. Les autorités ont répondu aux manifestations par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées, des milliers battues par la police et des dizaines de médias et d’organisations non gouvernementales fermées.

TUT.BY était le média en ligne le plus populaire de Biélorussie avec plus de 3,3 millions d’utilisateurs et il a largement couvert les manifestations avant son interdiction en 2021.

L’Association biélorusse des journalistes affirme que 32 journalistes sont actuellement derrière les barreaux, en attente de jugement ou purgeant leur peine.

De nombreux journalistes de TUT.BY ont fui la Biélorussie et ont ouvert un nouveau point de vente, Zerkalo.io, qui a été bloqué en Biélorussie.

“L’affaire TUT.BY a été fabriquée parce que le régime a peur des journalistes, a peur des vraies nouvelles”, a déclaré Zerkalo.io dans un communiqué. “La Biélorussie se précipite sur la voie d’une réalité alternative où les vraies nouvelles sont considérées comme mauvaises.”

Yuras Karmanau, Associated Press