5 joueurs qui méritaient la couverture de MLB The Show 23 plus que Jazz Chisholm

L’arrêt-court des Miami Marlins Jazz Chisholm a été nommé athlète de couverture pour la couverture de MLB The Show 23. Voici cinq autres athlètes qui auraient dû être considérés.

Les fans de sport gardent toujours les yeux sur leurs calendriers à mesure que la date de sortie du jeu vidéo de la prochaine ligue est publiée. Étant donné que nous ne sommes qu’à un mois de l’année civile 2023, cela signifie que les fans de baseball anticipent la sortie de la dernière édition de MLB The Show. L’édition 2023 du populaire jeu vidéo de baseball devrait sortir le 28 mars, quelques jours avant le jour d’ouverture de la saison à venir.

Lors d’une diffusion en direct sur la page YouTube de la MLB, il a été annoncé que l’arrêt-court des Miami Marlins Jazz Chisholm serait l’athlète de couverture de MLB The Show 23.

Chisholm est l’une des jeunes personnalités les plus électriques du jeu. Il a également une belle histoire, car il a commencé à jouer au baseball sur le terrain de sable alors qu’il grandissait aux Bahamas. Maintenant, après trois saisons dans sa carrière avec les Marlins, Chisholm est maintenant sur la couverture du jeu vidéo de baseball le plus populaire au monde.

Bien qu’il s’agisse d’une grande réussite pour Chisholm, il y a toujours un débat concernant toute nouvelle. Ce n’est pas un coup porté à Chisholm. Mais jetons un coup d’œil à certains athlètes qui auraient dû être pris en considération pour la couverture de MLB The Show 23.

5 joueurs qui méritaient de couvrir MLB The Show 23 plus que Jazz Chisholm, n ° 5: Shohei Ohtani, Angels

Couvertures dos à dos pour Shohei Ohtani ? Le lanceur et frappeur des Los Angeles Angels a été placé sur la couverture de MLB The Show 22 après avoir remporté le prix AL MVP à l’unanimité en 2021. Mais en 2022, Ohtani s’est surpassé, obtenant des chiffres incroyables dans la boîte du frappeur et sur le monticule du lanceur.

Au marbre cette saison, Ohtani a coupé .273/.356/.519 tout en enregistrant 34 circuits, 95 points produits et 160 coups sûrs. En ce qui concerne le lancer, Ohtani a enregistré une MPM de 2,33, un WHIP de 1,012, un ratio de 11,9 retraits au bâton par neuf manches, un sommet dans la ligue, et 219 retraits au bâton en 166,0 manches.

Il n’y a jamais eu d’athlètes de couverture consécutifs pour le jeu vidéo de baseball populaire. Cependant, Ohtani a eu une chance de le faire, compte tenu de la façon dont il a suivi une impressionnante campagne 2021 en 2022.