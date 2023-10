Manchester United est sur le point de voir ses activités de football reprises par Sir Jim Ratcliffe, si le conseil d’administration acceptait son offre de 1,3 milliard de livres sterling pour une participation de 25 pour cent dans le club.

Bien que les Glazers extrêmement impopulaires restent sur place en tant qu’actionnaires majoritaires, Ratcliffe viendrait à Manchester United et chercherait à améliorer le côté footballistique de l’entreprise. Des rapports suggèrent déjà qu’un directeur sportif sera installé par Ratcliffe, et d’autres changements majeurs sont attendus dans le personnel des coulisses.

Des changements sont également attendus dans l’équipe de jeu, alors que le milliardaire britannique cherche à mettre fin au malaise des Red Devils depuis 10 ans et à les amener à nouveau à se battre pour le titre de Premier League. De nouvelles recrues sont inévitables, et nous, à QuatreQuatreDeux ont examiné cinq entrées potentielles si Ratcliffe acquérait sa participation.

5 joueurs que Manchester United pourrait recruter sous Jim Ratcliffe

CB : Jean-Clair Todibo

Todibo est sur le radar de Manchester United depuis un certain temps (Crédit image : Getty Images)

Ratcliffe possédant 100 % du club français de Nice, cette décision semble inévitable et extrêmement simple. Le Français était fortement lié à un transfert à Old Trafford au cours de l’été, mais cette décision ne s’est jamais concrétisée après qu’Harry Maguire a rejeté l’opportunité de signer pour West Ham United.

La sortie de Maguire semble cependant plus probable après le début de la saison 2023/24, ouvrant la voie à Todibo, 23 ans, pour rejoindre Manchester United. Nice ne fera certainement pas obstacle à l’ancien défenseur central de Barcelone et pourrait être le remplaçant idéal de Raphael Varane, sujet aux blessures.

Membre à part entière de l’équipe niçoise, Todibo est un défenseur de l’avant-pied qui aime être agressif dans sa défense et se placer en position offensive avec le ballon. Son style conviendrait certainement à la philosophie d’Erik ten Hag à United, et le fait que Ratcliffe soit propriétaire de son club pourrait les voir abandonner leur valorisation estivale annoncée de 40 millions de livres sterling.

RB : Jérémie Frimpong

Frimpong vient de signer un nouveau contrat, mais pourrait être disponible au juste prix (Crédit image : Getty Images)

Bien que l’arrière latéral néerlandais ait signé un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen début octobre, le gardant en Bundesliga jusqu’en 2028, l’avenir de Frimpong en Allemagne n’est pas gravé dans le marbre.

Le patron de Leverkusen, Xabi Alonso, a impressionné les clubs de toute l’Europe avec un bon début de vie dans la haute direction et, s’il partait, Frimpong pourrait bien le suivre hors de la porte de sortie. Bien qu’il faudrait plus de 50 millions de livres sterling pour recruter le joueur de 22 ans, Manchester United n’a jamais eu aucun scrupule à débourser des frais de transfert similaires pour les arrières latéraux, Frimpong étant également une mise à niveau offensive sur Aaron Wan-Bissaka.

Bien que l’arrière droit soit un poste dans l’équipe de United qui n’est pas une question urgente, le fait que Ten Hag ait eu du mal à choisir une option privilégiée entre Wan-Bissaka et Diogo Dalot suggère qu’il n’est pleinement satisfait d’aucun des deux joueurs – et serait donc heureux d’une signature du type de Frimpong.

CB: Goncalo Inácio

Inacio est un défenseur central gaucher qui assurera la couverture de la ligne arrière de United. (Crédit image : Getty Images)

Ten Hag est à cheval sur ses défenseurs centraux jouant sur leur côté naturel, mais les récents problèmes de blessure de Lisandro Martinez ont forcé le Néerlandais à utiliser Victor Lindelof, Harry Maguire et même Luke Shaw à l’arrière central gauche pendant son séjour à Manchester United en raison de un manque de couverture du pied gauche dans l’équipe.

Ce que Goncalo Inacio apporterait donc, c’est une couverture habile à ce poste. Très bien noté au Sporting Lisbonne, le joueur de 22 ans dispose d’une clause libératoire de 52 millions de livres sterling et a déjà été lié à United.

Mais United aurait de bonnes relations avec le Sporting, qui remontent à l’accord pour l’actuel capitaine du club, Bruno Fernandes. Avec Inacio disponible moyennant des frais fixes, le processus de signature de la star devrait être simple – et United pourrait améliorer sa profondeur de ce côté de la défense dès janvier.

MDP : Martin Zubimendi

Martin Zubimendi a gagné en qualité à la Real Sociedad (Crédit image : Getty Images)

Avec Ratcliffe aurait interrogé La politique de transfert de Manchester United concernant la signature de Casemiro, un milieu de terrain défensif plus jeune et plus frais, pourrait figurer en tête de son agenda si sa participation minoritaire est acceptée par le conseil d’administration.

Martin Zubimendi de la Real Sociedad semble également convenir parfaitement à ce profil de joueur. Sergio Busquets se réincarnerait, le joueur de 24 ans donnerait à Manchester United plus de contrôle sur la possession, ce qui semble avoir manqué de la part de l’équipe cette saison.

Apporter du calme au milieu de terrain de United semble essentiel, en particulier avec la nature souvent chaotique de Bruno Fernandes et de Mason Mount en maraude sur le terrain. Il fera tourner les choses au centre du terrain, contrôlant le jeu pour mettre en place des mouvements et fatiguer l’opposition.

AD : Pedro Neto

Neto conviendrait parfaitement au style de United (Crédit image : Getty Images)

C’est ici que cela devient vraiment excitant pour les fans de Manchester United – et Pedro Neto est certainement un joueur qui cherche à faire lever les supporters de leur siège pendant les matchs.

Alors qu’Antony est arrivé pour beaucoup d’argent en août 2022, cela n’a pas vraiment cliqué pour le Brésilien car il a eu du mal à se mettre à niveau en Premier League. Neto, bien sûr, n’aura pas ce problème, terrorisant les défenses des Wolves depuis son arrivée à Molineux en 2019.

Rapide comme l’éclair, Neto est à l’aise sur les deux pieds et adore engager les défenseurs avec ses talents de dribble. Cependant, il ne gaspille pas la possession et permettrait à la pression de monter sur les défenses adverses. De plus, si United parvient à signer Frimpong, la coupe de Neto à l’intérieur sur son pied gauche plus fort permettrait à l’arrière droit de fournir de la largeur et un chevauchement à l’extérieur.

