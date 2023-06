5 joueurs que Liverpool devrait cibler dans ce mercato estival

Après avoir conclu la signature d’Alexis Mac Allister la semaine dernière, les activités de transfert d’été de Liverpool ont démarré de manière impressionnante, en particulier compte tenu des frais initiaux de 35 millions de livres sterling pour le vainqueur de la Coupe du monde.

Les qualités de Mac Allister signifient qu’il peut jouer dans plusieurs rôles de milieu de terrain, du n ° 10 offensif qu’il a récemment utilisé sous Roberto De Zerbi, à un rôle plus profond qu’il occupait auparavant à Brighton et à un rôle plus large qu’il a joué pour l’Argentine.

Étant donné que Liverpool a besoin de plus d’un ajout au milieu de terrain cet été, il est dommage qu’ils n’aient pas pu cloner Mac Allister.

Jurgen Klopp avait parlé de son désir de faire des affaires tôt, idéalement avant le début de la pré-saison début juillet, avec la pré-saison mal planifiée de l’été dernier (https://www.fourfourtwo.com/features/5-reasons-for- liverpools-échec-d-une-saison) une partie de la raison d’une campagne aussi misérable par la suite.

Le nouveau directeur sportif Jorge Schmadtke est désormais chargé d’ajouter d’autres joueurs à des postes qui doivent être renforcés cet été (https://www.fourfourtwo.com/features/ranked-every-position-liverpool-need-to-strengthen-in-this- été).

Jetons un coup d’œil à cinq joueurs, de manière réaliste, que les Reds devraient viser cet été.

1. Khephren Thuram (milieu central, Nice)

(Crédit image : Getty)

Le milieu de terrain reste le principal besoin de Liverpool, malgré l’arrivée de Mac Allister. Le nouveau n ° 10 des Reds s’intégrerait très bien à gauche du nouveau milieu de terrain de Liverpool, mais il y a un besoin pour un milieu de terrain droit; un pour remplacer Jordan Henderson.

Khephren Thuram, fils de Lilian, est fortement lié et le Français de 6′ 3″ ajouterait certainement un peu de physique bien nécessaire dans la salle des machines de Liverpool.

Klopp s’est apparemment éloigné des milieux de terrain physiques, agressifs et dominants au profit de milieux plus techniques ces derniers temps, mais Thuram serait un retour bienvenu à une figure imposante au milieu.

Excellent pour porter le ballon, Thuram est plus un milieu de terrain polyvalent, beaucoup plus mobile que certaines des options de Liverpool la saison dernière.

Le joueur de 22 ans est toujours un travail en cours et il aurait besoin d’améliorer certains domaines de son jeu, plus l’éternelle question de pouvoir produire régulièrement dans un si grand club est là, mais si Liverpool peut l’acquérir pour le prix rapporté de similaire à Mac Allister, ils seront bien sur leur chemin cet été.

2. Micky van de Ven (défenseur central, Wolfsbourg)

(Crédit image : Getty Images)

Lorsque Schmadtke a été nommé à Liverpool, il a été affirmé que l’Allemand se concentrerait sur les talents de son pays natal. Quel meilleur endroit pour démarrer son entreprise alors que dans son ancien club, Wolfsburg, où Micky van de Ven a attiré l’attention.

Liverpool, s’il veut, comme il semble, continuer avec la nouvelle forme de 3-2-2-3, pourrait bien utiliser un nouveau défenseur central gauche, quelqu’un de plus similaire à Nathan Ake à Man City.

Cela ne signifierait pas qu’Andy Robertson ne jouerait jamais, mais cela donnerait une nouvelle option et pourrait même prolonger la carrière de Robertson. « Robbo et Trent, ils ne peuvent pas jouer plus de 50 matchs – cela limiterait leur carrière », a déclaré Klopp en 2020, ses deux arrières latéraux ayant depuis joué bien plus de 50 matchs par saison depuis.

Robertson a 30 ans cette saison, son style maraudeur d’arrière gauche est physiquement exigeant, le jouer moins et avoir une option qui correspond mieux à la défense à trois serait plus sage.

Van de Ven attire l’attention pour plusieurs raisons. Premièrement, il mesure 6′ 4′ – mais deuxièmement, il est exceptionnellement rapide ; enregistrant la vitesse la plus rapide de Bundesliga la saison dernière.

Agressif, doué pour les longs ballons, Van de Ven améliorerait massivement la haute ligne défensive de Liverpool, avec une capacité à récupérer derrière.

3. Ron-Robert Zieler (gardien de but, Hanovre 96)

(Crédit image : Getty Images)

Avec Alisson Becker et Caoimhin Kelleher, on pourrait penser que Liverpool n’a pas besoin d’un gardien de but pour la prochaine décennie. Mais Kelleher est tout simplement trop bon pour rester en deuxième choix, surtout quand Klopp ne le joue même pas en FA Cup.

Permettant à Kelleher de partir, idéalement avec une clause de rachat pour une fois qu’Alisson partira, Liverpool aurait besoin d’un nouveau numéro deux.

Ils ont une très bonne perspective avec Marcelo Pitaluga, un autre Brésilien, qui a bénéficié d’un prêt impressionnant à Macclesfield la saison dernière, mais il serait courageux et peut-être insensé de promouvoir le joueur de 20 ans au numéro deux pour l’instant.

C’est là qu’un gardien de but suppléant qui n’a pas d’impact sur le quota local aiderait – et où Ron-Robert Zieler semble être une solution étrange. L’Allemand, toujours un premier choix avec Hanovre 96 à 34 ans, est qualifié de natif en raison de sa jeunesse à Man United.

Alisson, Zieler, Pitaluga et Adrian seraient alors les quatre gardiens de Liverpool.

4. Nicolo Barella (milieu central, Inter)

(Crédit image : Getty)

Même si Thuram devait arriver, Liverpool en a encore besoin au milieu de terrain. Trois nouveaux ajouts sont nécessaires, surtout si l’on tient compte du fait que Thiago partira presque certainement à l’expiration de son contrat l’été prochain et qu’Henderson aura 33 ans ce mois-ci.

Le milieu de terrain de Liverpool la saison dernière était composé de jeunes joueurs de potentiel, voir Harvey Elliott et Curtis Jones, puis de vétérans comme Thiago, Henderson et James Milner.

Le domaine qui leur manque, ce sont les joueurs dans leurs meilleures années. Mac Allister atteint son apogée à 24 ans, mais un autre joueur que Liverpool a regardé est Nicolo Barcella, qui à 26 ans est parfaitement à son apogée.

L’Italien est un joueur que Klopp aime «beaucoup», louant l’année dernière: «Il a tout ce que vous attendez d’un milieu de terrain; il est agressif, il est technique, il peut courir pendant des heures… un joueur de haut niveau.

Barella coûterait plus cher que Thuram, Manu Kone et Gabri Veiga – les autres milieux de terrain apparemment sur la liste restreinte de Liverpool – mais il serait le joueur parfait pour ce rôle de milieu de terrain droit et rendrait justice au maillot n ° 8 à Anfield.

5. Romeo Lavia (milieu défensif, Southampton)

(Crédit image : Getty Images)

Si la signature de Barella résout le milieu de terrain maintenant, et Thuram une option pour nourrir l’avenir en tant que milieu de terrain polyvalent, l’autre domaine de besoin est un milieu de terrain plus défensif étant donné que la forme de Fabinho a chuté d’une falaise la saison dernière.

Fabinho a 30 ans cette saison mais a joué une quantité excessive de football dans le système très exigeant de Klopp au cours des cinq dernières années. Peut-être que ses jambes ne sont pas encore complètement parties et que nous verrons une reprise de forme après une préparation estivale complète, mais dans tous les cas, Liverpool a besoin de son remplaçant à long terme.

Se tourner vers Southampton relégué n’est pas ce que vous pensiez au départ, mais Liverpool a a) eu beaucoup de plaisir à acheter à Southampton dans le passé, et b) n’a pas hésité à signer des joueurs relégués qui se sont avérés être des achats judicieux; voir Andy Robertson (Hull), Gini Wijnaldum (Newcastle) et Xherdan Shaqiri (Stoke).

Lavia a rejoint Southampton depuis Man City l’été dernier et l’équipe de Pep Guardiola a une clause de rachat à partir de l’été prochain, afin que Liverpool puisse en obtenir une sur ses rivaux.

Regarder Lavia, c’est un peu comme regarder Fabinho à son apogée ; dominer le milieu de terrain, faire des interceptions, gagner des duels et faire avancer le jeu depuis le milieu de terrain.

Le plus gros problème ici sera de savoir à quel point l’international belge sera demandé, avec à peu près l’ensemble des meilleurs clubs de Premier League manifestant de l’intérêt.